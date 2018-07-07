TL enflasyon baskısını çabuk atlattı

24 Haziran’da gerçekleştirilen seçimlerin ardından gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrışan Türk lirası, haziran ayı enflasyon rakamları sonrası iki günde dolar karşısındaki kazançlarını geri verse de dün tekrar yükselişe geçti.

YATIRIMCI GÜVENİYOR

Türk lirası, salı günü açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin oldukça üzerinde artışa işaret etmesinin ardından dolar karşısındaki kazançlarını geri verse de dün pozitif ayrışmasına devam etmesi dikkati çekti. Enflasyon verisinin ardından 4.7230 liraya kadar yükselen dolar, bu seviyeden başlayan düşüşünün dün ivme kazanmasıyla 4.60’ın altına geriledi. Türk lirası, dün dolar karşısında yüzde 1.6 artışla tüm gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en iyi performansı gösterirken, son bir aylık dönemde ise diğer gelişen ülke kurlarının yüzde 1 ile yüzde 6 arasındaki değer kayıplarına karşın yüzde 0.2 yükseliş kaydetti. Analistler, gerçekleştirilen seçimlerin ardından açıklanması beklenen ekonomi yönetimine ilişkin iyimserliğin ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yükselen enflasyona karşı gereken adımları atacağına ilişkin yatırımcı güveninin Türk lirasını desteklediğini söyledi. Dolar, bugünü 4.58 seviyesinde kapattı.