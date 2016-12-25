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TL ile ilk ihaleye 5 teklif

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ihalelerin TL ile yapılması çağrısı sonrasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) yapacağı ilk ihaleye 5 firma teklif verdi.

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Ağrı il merkeziyle Doğubayazıt ilçesi için bugün, Tunceli il merkezi içinse 28 Aralık’ta Türk lirası cinsinden yapılacak her 2 doğalgaz dağıtım ihalesinde Aksa Doğalgaz Dağıtım, Fernas İnşaat, Akmercan Turizm, Siirt Batman Doğalgaz Dağıtım ve Alöz Mühendislik şirketleri yarışacak. Söz konusu 5 şirketin 2 bölge için yarışacağı ihalelerde, en düşük teklifi veren şirket 30 yıllığına lisans almaya hak kazanacak. 8 yıl boyunca ihalede oluşan dağıtım bedeli geçerli olacak bölgeler için bu sürenin ardından EPDK tarafından hesaplanacak tarifeler uygulanmaya başlanacak.

81 İLİN 78’İ DOĞALGAZ KULLANACAK

Ağrı ve Tunceli’de de doğalgaz dağıtımının başlamasıyla, gaz arzı sağlanmayan son 5 ilin 2’si de bu olanağa kavuşmuş olacak. Böylece 81 ilin 78’i doğalgaz kullanıyor konuma gelecek.EPDK gelecek dönemde Artvin, Şırnak ve Hakkari ihalelerini de tamamlayarak, doğalgazın tüm illerde ulaşılabilir hale gelmesini hedefliyor. ABD doları yerine lira üzerinden yapılmasına karar verilen ihaleler için, yatırımcı ilgisinde herhangi bir azalma meydana gelmediği belirtildi.

7 ARALIK’TA DUYURULMUŞTU

EPDK’dan 7 Aralık’ta yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın “Ekonomide döviz yerine Türk lirasına geçilmesi” yönündeki çağrısı üzerine, doğalgaz dağıtım ihalelerine de dolar yerine Türk Lirası cinsinden çıkılacağı duyurulmuştu.

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