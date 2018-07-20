TL ile ticaret 76 ülkeye ulaştı
TL ile ticaret yapılan ülke sayısı her geçen gün artıyor. Ülke sayısı 10 yılda 158’den 176’ya çıktı. TİM Başkanı Gülle, bu rakamın artırılması için çalıştıklarını belirterek “İhracatın şu an yüzde 4.7’si TL ile” dedi.
- KAAN ZENGİNLİ
Dış ticarette yerli para birimi kullanılmasına dönük çalışmalar meyvesini veriyor. Dış ticarette TL kullanılan ülke sayısı 8 yılda 158’den 176’ya çıktı. Bu rakama serbest bölgeler de dahil edildiğinde sayı 193’e çıkıyor. İhracatta TL’nin payı ise son 10 yılda yüzde 1.7’den 2017 sonunda yüzde 9’a kadar ulaştı. Ancak TL’nin değer kaybı nedeniyle bu oran 5 ayın sonunda yüzde 4.7’ye geriledi.
TL’NİN İTİBARI ARTACAK
İhracatçılar bu durumun geçici olduğunu belirterek ülke sayısındaki artışın önemli olduğunu dile getirdiler. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle “TL ile dış ihracatın artması için artması için çalışıyoruz” dedi. Gülle “Her geçen gün bu rakamın artması için çalışıyoruz. 2010 yılında ülke sayısı 158 iken bugün 176’ya yükseldi” dedi. Gülle TL ile en fazla en fazla ticaretin 5.8 milyar TL ile Irak’a yapıldığını, bunu 1.7 milyar TL ile Almanya’nın, 575 milyon TL ile ABD’nin izlediğini söyledi. Gülle ayrıca “TL ile dış ticaretimizin daha yukarı seviyelere taşınması, Cumhurbaşkanımızın da yıllardır üzerinde durduğu çok önemli bir konu. TL ile ticaretin artırılması ile para birimimizin uluslararası arenada itibarı da önemli bir artış yakalayabilir. Dış ticaretimizde önemli bir paya sahip Rusya, Çin ve İran ile bu konuda görüşmeler gerçekleştirildi, ciddi adımlar atıldı. Bu çalışmaların sonuç vermesi ile ödeme mekanizmalarının yerel paralara kayması, ticaretimize elbette olumlu yansıyacaktır” dedi.
ÇİN VE RUSYA SIRADA
“TİM olarak biz de firmalarımızın ihracatta döviz riskinden kendilerini koruyabilmelerinin bir yöntemi olarak TL ile ihracat yapmaları gerektiğini her daim kendilerine vurguluyoruz” diyen Gülle “Dış ticaretimizde önemli bir paya sahip Rusya, Çin ve İran ile bu konuda görüşmeler gerçekleştirildi, ciddi adımlar atıldı” diye konuştu.
TEMMUZDA REKOR BEKLİYORUZ
İsmail Gülle ihracatçıların geçen yılı rekorla kapattığını, her geçen ay rekorların konuşulduğunu dile getiren Gülle, uzun zamandır ihracat rakamlarına ilişkin güzel verilerin geldiğini söyledi. Gülle, ihracat artışının haziranda belki de seçimin etkisiyle biraz beklentilerin altında kaldığını kaydederek, “Ancak şu anda temmuzda yüzde 20’nin üzerinde bir artışla gidiyoruz. Belki ay sonunda en yüksek temmuz rakamı açıklayacağız. Bu da geçen ay 161,5 milyar dolar olan ihracat rekorunu daha da yukarıya koyacak. Yıl sonundaki 173 milyar dolarlık hedefi yakalamada önemli bir eşik olacak” dedi. Gülle, eylül, ekim ve kasımdaki performans ile ihracat hedefini tutturacaklarını ve biraz da geçeceklerini vurguladı.
DÖVİZİN STABİL OLMASI ÖNEMLİ
TİM Başkanı Gülle, döviz kuru ve bunun ihracata yansıması ile ilgili yaptığı açıklamada “Genel kanının aksine, ihracatçının döviz kurları ile ilgili en önemli beklentisi, kurların artışı değil, öngörülebilir olmasıdır. Bugün ithalatımızın 3’te 1’ini peşin olarak gerçekleştiriyoruz. Buna karşılık ihracatımızın sadece yüzde15’i peşin. Dolayısıyla yaptığımız bir yurtdışı satış sözleşmesinin girdi maliyetleri firmalarımıza hemen yansımaya başlarken, ödemeyi almamız zaman alıyor. Bu da firmalarımızın fiyatlama çalışmalarında orta vadeli kur seviyelerini tahmin etmesini zorunlu kılıyor. Bu duruma karşı firmalarımızın kur riskinden korunabilecekleri araçlara yönelmeleri, atılabilecek en sağlıklı adım olarak karşımıza çıkıyor.
TL İLE EN FAZLA İHRACAT YAPILAN İLK 3 ÜLKE
Ülke İhracat rakamı
Irak 5.8 milyar TL
Almanya 1.7 milyar TL
ABD 575 milyon TL
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