TL ile ticaret 76 ülkeye ulaştı

Dış ticarette yerli para birimi kullanılmasına dönük çalışmalar meyvesini veriyor. Dış ticarette TL kullanılan ülke sayısı 8 yılda 158’den 176’ya çıktı. Bu rakama serbest bölgeler de dahil edildiğinde sayı 193’e çıkıyor. İhracatta TL’nin payı ise son 10 yılda yüzde 1.7’den 2017 sonunda yüzde 9’a kadar ulaştı. Ancak TL’nin değer kaybı nedeniyle bu oran 5 ayın sonunda yüzde 4.7’ye geriledi.

TL’NİN İTİBARI ARTACAK

İhracatçılar bu durumun geçici olduğunu belirterek ülke sayısındaki artışın önemli olduğunu dile getirdiler. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle “TL ile dış ihracatın artması için artması için çalışıyoruz” dedi. Gülle “Her geçen gün bu rakamın artması için çalışıyoruz. 2010 yılında ülke sayısı 158 iken bugün 176’ya yükseldi” dedi. Gülle TL ile en fazla en fazla ticaretin 5.8 milyar TL ile Irak’a yapıldığını, bunu 1.7 milyar TL ile Almanya’nın, 575 milyon TL ile ABD’nin izlediğini söyledi. Gülle ayrıca “TL ile dış ticaretimizin daha yukarı seviyelere taşınması, Cumhurbaşkanımızın da yıllardır üzerinde durduğu çok önemli bir konu. TL ile ticaretin artırılması ile para birimimizin uluslararası arenada itibarı da önemli bir artış yakalayabilir. Dış ticaretimizde önemli bir paya sahip Rusya, Çin ve İran ile bu konuda görüşmeler gerçekleştirildi, ciddi adımlar atıldı. Bu çalışmaların sonuç vermesi ile ödeme mekanizmalarının yerel paralara kayması, ticaretimize elbette olumlu yansıyacaktır” dedi.

ÇİN VE RUSYA SIRADA

“TİM olarak biz de firmalarımızın ihracatta döviz riskinden kendilerini koruyabilmelerinin bir yöntemi olarak TL ile ihracat yapmaları gerektiğini her daim kendilerine vurguluyoruz” diyen Gülle “Dış ticaretimizde önemli bir paya sahip Rusya, Çin ve İran ile bu konuda görüşmeler gerçekleştirildi, ciddi adımlar atıldı” diye konuştu.

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