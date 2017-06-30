TL ile ticaret dört nala

Adeta ‘dört nala’ giden ihracatta TL kullanımı, ocak ayından itibaren bütün aylarda geçen yılın aynı dönemlerine göre iki katın üzerinde arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, bu yılın ilk 5 ayında gerçekleştirilen ihracat 64.3 milyar dolar, ithalat da 89.1 milyar dolar oldu. TL kullanımı, geçen yılın aynı dönemine göre ihracatta yüzde 113.41 artışla 2 milyar 875 milyon 4 bin dolardan 6 milyar 135 milyon 520 bin dolara yükseldi. Geçen yılın ocak-mayıs döneminde yüzde 4.9 olan toplam ihracat içinde TL’nin payı, 2017’nin aynı döneminde yüzde 9.54’e ulaştı. İthalatta TL kullanımı ise bu yılın ilk 5 ayında 2016’nın aynı dönemine göre yüzde 24.31 artarak 5 milyar 516 milyon 594 bin dolardan 6 milyar 857 milyon 832 bin dolara çıktı. Geçen yılın ilk 5 ayında 80.2 milyar dolarlık ithalatın yüzde 6.88’ine denk gelen 5.5 milyar dolarlık bölümü TL ile gerçekleştirilirken, 2017’nin aynı döneminde yüzde 7.69’una karşılık gelen 6.85 milyar dolarlık ithalat TL ile yapıldı.