TL’ye destek çığ gibi büyüyor 

ABD Başkanı Donald Trmup’un Türkiye’ye yönelik başlattığı ekonomik savaşa karşı hem Türkiye’de hem de yurt dışında Türk Lirası’na çığ gibi destek veriliyor. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere ülkenin hemen hemen tüm illerinde esnaf ve sanatkar odaları üyeleriyle döviz büroları önünde buluştu. Eminönü Sultanhamam esnafı ve Adaleti Savunan Derneği (ASDER) üyesi bir grup, hükümetin ‘dövizlerinizi bozdurun’ çağrısına destek vermek amacıyla 100 bin dolar bozdurdu.Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) üyeleri de ellerindeki dolarları bozdururken, öte yandan İstanbul ve yakın illerdeki çeşitli üniversitelerde okuyan Iraklı öğrenciler döviz bozdurdu.

ARAP DÜNYASI TL İÇİN AYAĞA KALKTI

Suriye’nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı’yla terör örgütlerinden arındırılan Bab’da, Suriyeliler ellerindeki dövizleri Türk lirasına çevirerek Türk ekonomisine destek oluyor. Bab ilçesinde Suriyeliler, Türk ekonomisine destek amacıyla ellerindeki pankartlar ve Türk bayraklarıyla döviz bürosu önünde gösteri düzenledi. Bab sakinlerinin ‘Türk lirasına destek vaciptir’, ‘Darbe ile başaramadınız, ekonomik savaşınızla da başaramayacaksınız’, ‘Kuzey Halep tüccarları olarak son raddeye kadar sizinleyiz’ yazılı pankartlar taşıdığı görüldü. Aynı zamanda aralarında Irak, Yemen, Mısır, Suriye, Lübnan gibi ülkelerin vatandaşlarını yer aldığı Arap Topluluğu Üyeleri, Arap Derneği Üyeleri ve Arap İşadamları, ASKON çatısı altında bir araya gelerek, ABD’nin Türkiye kararını eleştirmek, TL’ye destek verdi.

Merter’de 1 dolar 4 TL oldu

Dolardaki anormal yükseliş nedeniyle esnaf kendi çözümünü buldu. Merter’de 1 dolar 4 TL’ye sabitlendi. Merter esnafı alışverişi de lirayla yapacak. MASFED Başkanı Aydın Erkoç, bugünden itibaren federasyona bağlı tüm galericilerin alım-satım işlemlerini TL ile gerçekleştireceklerini açıkladı. Öte yandan Türkiye’nin pek çok yerinde esnaflar iş yerlerine pankartlar asarak döviz bozdurduğunu beyan edenlere bedava yemek, içecek ve hizmet veriyor.