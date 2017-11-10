TMO 125 bin ton fındık karşılığı 1,1 milyar lira ödeme yaptı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) bugüne kadar üreticilerden 125 bin ton fındık alarak karşılığında 1,1 milyar lira ödeme yaptığını söyledi.

Soydan, oda binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, TMO'nun 6 Eylül itibarıyla bölgede fındık alımlarına başladığını anımsattı.

Üreticilerin TMO'ya yoğun ilgi gösterdiğini belirten Soydan, "Serbest piyasada fındık fiyatının 8-9 lira seviyelerinde olması nedeniyle TMO'ya olan ilgi sürekli artıyor." dedi.

Soydan, TMO'nun alım şartlarını üretici lehine iyileştirdiğini vurgulayarak, "Bu durum üreticilerimiz ve bizler tarafından taktirle karşılanıyor. TMO bugüne kadar üreticilerimizden 125 bin ton fındık alarak karşılığında 1,1 milyar lira ödeme yaptı." diye konuştu.

TMO'nun gelecek hafta üreticilere 120 milyon lira daha ödeme yapacağını dile getiren Soydan, "TMO ayrıca 30 bin ton fındık alımı için de üreticilere randevu verdi. Bu randevular kapsamında alınacak fındığın da önümüzdeki 15 gün içerisinde TMO depolarına getirilmesi bekleniyor." değerlendirilmesi bulundu.

Soydan, TMO'nun 45 noktada alımları sürdürdüğünü belirterek, sezon sonuna kadar üreticilerin ilgisinin devam etmesini beklediklerini sözlerine ekledi.