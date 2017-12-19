TMO iç fındık ve fındık yağı satışına başladı

Giresun Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ofisin, tüketicilerin ekonomik ve sağlıklı kavrulmuş iç fındık ve fındık yağı ihtiyacını karşılamayı hedeflediği belirtildi.

"TMO" markalı 5 litrelik, sağlık koşullarına uygun özel teneke ambalajlarda 75 liradan fındık yağı satışına başlandığı kaydedilen açıklamada, ofisin kavrulmuş iç fındığı da özel vakumlu ambalajlarda kilogramı 32 liradan satışa sunduğu ifade edildi.

Açıklamada, iç fındık ve fındık yağı satışının Çıtlakkale Mahallesi'ndeki satış ofisinden gerçekleştirildiği bildirildi.