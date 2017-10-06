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TMO üreticiden 41 bin ton fındık aldı

Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) üreticilerden şu ana kadar 41 bin ton fındık alarak karşılığında 300 milyon lira ödeme yaptığı bildirildi.

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MO'dan yapılan yazılı açıklamada, kurumun 11 ı̇ldeki 44 noktada 300 kı̇şı̇lı̇k ekı̇bı̇yle fındık alımlarına devam ettiği belirtildi.
 
İleri tarihli randevuların öne çekilerek fındık alımlarının daha da hızlandırıldığı ifade edilerek, alım fiyatlarının Giresun kalitede kilogram başına 10,50 lira, Levant kalitede ise 10 lira olduğu anımsatıldı.
 
Bugün itibariyle 23 bin üreticiden 41 bin ton fındık alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"Buna karşılık üreticilerimize 300 milyon lira ödeme yapılmıştır. Önümüzdeki hafta 110 milyon lira daha ödeme yapılacaktır. Üreticiler randevularını www.tmo.gov.tr internet adresinden ve alım noktalarından alabilirler. Önümüzdeki günler için 40 bin üreticiye, 90 bin ton fındık randevusu verilmiştir. Randevuların gerçekleşme oranı yüzde 75 civarındadır."
 
Randevusunu öne almak isteyen üreticilerin TMO işyerleriyle irtibata geçebileceği, böylelikle alım kapasitesinde oluşacak boşlukların telafi edileceği bildirildi.
 

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