TMSF 8 basın yayın kuruluşunun mallarını satışa çıkardı

TMSF'nin internet sitesinde yer alan satış ilanına göre, söz konusu medya kuruluşlarının makine, teçhizat ve demirbaşları ile yayın lisans ve hakları satışa çıkarıldı.

Varlıkların tamamı satış prosedürünün yayınlandığı tarihten itibaren 28 Temmuz mesai saati bitimine kadar (bu tarih dahil) haftalık periyotlarla en geç her hafta cuma günü mesai saati bitimine kadar elden teslim edecek ya da cuma günü mesai saati bitimine kadar posta ile gönderilecek tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda satılacak.

Varlıkların tamamına bir istekli tarafından teklif verildiği takdirde teklif sahibine teklifinin uygun bulunup bulunmadığı yapılacak değerlendirmeyi müteakip bildirilecek, birden fazla teklif verilirse isteklilere daha sonra bildirilecek tarih ve saatte aralarında açık artırma yapılacak.