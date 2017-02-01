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TMSF'den Akfel Holding açıklaması

TMSF, kayyum olarak görevlendirildiği Akfel Holding'in faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı.

  • AA
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) mahkeme kararıyla kayyum olarak görevlendirildiği Akfel Holding'in faaliyetlerine devam ettiği, söz konusu holding hakkında alınmış bir tasfiye kararı bulunmadığı bildirildi.

TMSF'den yapılan yazılı açıklamada, son günlerde bazı yayın organlarında "TMSF'nin Akfel Holding'i tasfiye kararı aldığının" iddia edildiği belirtilerek, gerçeğe aykırı, asılsız ve spekülatif bu haberler üzerine kamuoyunu bilgilendirme zarureti doğduğu kaydedildi.

Açıklamada, "TMSF'nin mahkeme kararıyla kayyum olarak görevlendirildiği Akfel Holding, faaliyetlerine devam etmektedir. Adı geçen holding hakkında alınmış bir tasfiye kararı bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

 

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