TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Bir dünya rekoru kırdık

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi Ticaret ve Sanayi Odası'nın yeni hizmet binasının açılışı ve vergi ödül törenine katılan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, FETÖ'nün 15 darbe girişimine değinerek, şöyle dedi:

Aklımızda belki kalan darbeye teşebbüs olabilir. Ama sadece darbeye teşebbüs değil de onun dışında bir sürü terör hadiselerini beraber yaşadık. Bu bir başka ülkenin başına gelseydi yıkılır giderlerdi, ekonomileri çökerdi. Allah'a binlerce kez şükür biz dimdik ayaktayız. Tabi bu ekonomi bizi etkiledi mi? Etkiledi. Oda ve borsalar ne yaptı? Benim 365 odam ve borsa ne yaptı. Derhal sizlerin sıkıntısını bana ilettiler. Bizzat bana bu kapsamda bize iletilen sıkıntıların başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ilgili bakanlarımızla bir araya gelerek onlara aktardık. Neydi bu sıkıntılar? Bunların hangileri çözüldü? Baktığımız zaman bunlardan bir tanesi istihdam üzerindeki yükler. İstihdam üzerindeki vergi yüklerinde dünya şampiyonuyuz. Şubat ayında odalar birliğinde gerçekleştirdiğimiz ekonomi şurasında sayın Cumhurbaşkanımıza dedik ki, istihdam üzerindeki vergi yüklerinden çok şikayetçiyiz. En yüksek bizde, bize yardımcı olun dedik. 'Tamam yardımcı olayım. Sizde bana yardımcı olun.' dedi. Nasıl yardımcı olacağız. 'Her üye bir adam işe alacak, bir yıl boyunca' dedi. Solandan alkış koptu. Söz dedik, 1 milyon 500 bin kişi işe alacağız bir yılda . Nasıl alacağız napacağız belli değil. İkinci ayda söz verdik altıncı ayın sonu itibariyle Cumhurbaşkanımızın açıklaması toplam üye sayımız 1 milyon 500 bin işe başlayan kişi sayısı 1 milyon 600 bin kişi. Kim aldı bunları? Sizler aldınız, özel sektör aldı. Bu dünya çapında bir rekor. Dünya çapında özel sektörün yazdığı bir başarı hikayesi. Karşılığında da bize hükümetimiz ne verdi? Yeni işe başlayan kişilere üç ay boyunca maaşını devlet ödüyor. Şimdi de yeni bir adam işe al. Üç ay boyunca maaşını da, sigortasını da vergisini de devlet ödüyor. Daha sonrasını da 9 ay yine devlet ödemeye devam ediyor. Bize bu teşvik verildi, bizde karşılığını verdik. Kredi çekemiyorduk, kredi maliyetleri artıyordu. Faiz kredi diye başkanlar bana geldiler. Bende dedim ki, önce iğneyi kendinize batıracaksınız. 365 oda başkanımız kaynaklarımızı ortaya koyduk TOBB kredisi 9,90 ile üyemize kredi verdik.