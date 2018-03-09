TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Özel sektör olarak 140 milyar lira devletten alacağımız var

Hisarcıklıoğlu, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Artvin'de Ticaret ve Sanayi Odasının (TSO) yeni hizmet binasının açılışını yaptı.

Açılışın ardından Artvin TSO tarafından Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Ekonomik İstişare Toplantısı"na katılan Hisarcıklıoğlu, burada iş adamlarına hitap etti.

Hisarcıklıoğlu, sözlerine Afrin'deki Mehmetçiklere selam göndererek başladı, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Artvin'in Kafkaslar ve Asya'ya açılan kapı olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, kentin ülkenin en yaşanılabilir ilk 6 şehri arasında bulunduğunu, ayrıca en temiz havanın da Artvin'de olduğunu söyledi.

Amerika'daki ünlü Grand Kanyon'dan sonra dünyanın en yüksek ikinci kanyonu olan Cehennem Deresi Kanyonu'nun Artvin'de olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Türkiye'nin en yüksek cam seyir terası yine burada, Hatila Vadisi Milli Parkı'nda. Artvin'in 60 yıllık bir hayali vardı. Rize-Artvin-Ardahan karayolundaki Türkiye'nin en uzun ikinci çift tüplü tüneli, Cankurtaran Tüneli trafiğe açıldı. Cankurtaran Tüneli ile Artvin bir lojistik geçiş merkezi olacak ve turizm gelişmesi sağlanacak." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, Artvin TSO'nun güzel işler yaptığını belirterek, "Yöresel ürünleri korumak adına önemli bir çalışma başlattı. İlk olarak, puçukoya coğrafi işareti aldı. Bu Artvin'in ilk coğrafi işareti. İnşallah devamı da gelecek. Odamızın Artvin için önemli bir talebi de teşvik bölgesi 4. bölge gözüküyor ama bunun nedeni baraj yatırımları. Artvin'in en az 5. bölgeye alınmasını bekliyoruz. Odamızın bu konudaki girişimine biz de destek veriyoruz." dedi.

Ülkedeki yatırım ortamına değinen Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin, Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 60'ıncı sırada bulunduğuna dikkati çekti. Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

Dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biriyiz, ilk 10'u hedefliyoruz. Bu tablo ülkemize yakışmıyor. İki yıl içinde Türkiye'yi (iş yapma kolaylığı endeksinde) ilk 20'ye sokmayı hedef aldık. Bu kapsamda çok sayıda eylem planı üzerinde bakanlarımızla çalıştık. 100'ün üzerinde reformu hükümetimizle hazırladık. Mesela inşaat izinlerinde mevcut 18 ayrı prosedür var. Şimdi bunlar 6’ya iniyor. Yapı Denetim Kanunu'nda yapılacak değişiklikle inşaat ruhsatındaki imza sayısı da 18'den 1'e düşürülüyor. Ayrıca muhtasar ve SGK beyannameleri birleştiriliyor. Bir şirketimiz yılda ortalamada 45 beyanname veriyordu. Şimdi bu beyanname sayısı 12'ye düşürülüyor, azalıyor.

Hisarcıklıoğlu, bir diğer önemli reform çalışmasının da Katma Değer Vergisi'ne (KDV) ilişkin olduğunu belirterek, "1985’te KDV çıkıyor. O günden bugüne Katma Değer Vergisi'ni devletten alabilen bir tane tüccar, sanayici yoktur. Maliye Bakanımız ile bu konu üzerinde çalıştık. Özel sektör olarak 140 milyar lira devletten alacağımız var. Hükümetimizle de anlaştık. Bunu bize belirli bir taksitle ödeyecek. Bu paranın cebimize girdiğini düşünün, ekonomi ne kadar canlanır biliyor musunuz? 1985'ten beri alamadığımız Katma Değer Vergimizi devletten geri alacağız." dedi.

Programa, Artvin Valisi Ömer Doğanay, Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Artvin TSO Yönetim Kurulu Başkanı Kurtul Özel ile iş adamları katıldı.