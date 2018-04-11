TOBB nefes kredisi nedir nasıl alınıyor İşte 2018 nefes kredisi başvuru işlemi ve şartları

TOBB nefes kredisi nedir nasıl alınıyor başvurular nasıl yapılıyor? 2018 nefes kredisi başvuru işlemi ve şartları nelerdir? soruların yanıtları haberimizde. İstanbul Ticaret Odası üyesi KOBİ'lerin 18 ay vade ile 200 bin liraya kadar kullanabilecekleri "Nefes Kredisi" için başvuru şartları belli oldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB öncülüğünde başlatılan KOBİ`lere yönelik "Nefes Kredisi"ne bir haftada 16 bin firmadan 2,5 milyar liranın üzerinde başvuru geldiğini belirtti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Nefes Kredisi Projesi"ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Başbakan Binali Yıldırım tarafından İzmir'de tanıtılan "Nefes Kredisi"nin KOBİ'lere güçlü destek sağlayacağını ifade eden Hisarcıklıoğlu, projeye yoğun talep geldiğini, bu sebeple çok mutlu olduklarını söyledi. İşte nefes kredisi başvuru işlemi ve detayları...



Hisarcıklıoğlu, Başbakan Yıldırım'ın imza töreninde yaptırdığı değişiklikle Nefes Kredisi hacminin 5 milyar liradan 7,5 milyar liraya çıktığına dikkati çekerek, "Bir hafta gibi kısa sürede 16 bin firmadan 2,5 milyar liranın üzerinde başvuru aldık. Bir başka deyişle, bir haftada kredinin üçte biri kullanıldı. 16 bin başvurunun 7 bini halihazırda onaylandı, geri kalanların da kredi tahsis süreçleri devam ediyor." dedi.



Bu süreçte, illerdeki oda ve borsalar ile projeye destek veren bankaların tüm şubeleriyle büyük gayret gösterdiklerini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:



"Aylık yüzde 0,99, yıllık yüzde 11,88 gibi bir oranla 6 ay ana para ödemesiz Nefes Kredisi'nden faydalanmak için tüm KOBİ'lerimizi önce üye olduğu oda veya borsaya, sonra da çalıştığı Denizbank, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım bankaları şubelerine başvurmaya çağırıyorum. KOBİ'lerimize bu denli uygun koşullarla krediye erişim imkanı sağlayan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'a ve hükümetimize teşekkürlerimizi sunuyoruz."







İlk kez geçtiğimiz yıl KOBİ'lere verilen Nefes Kredisi 2018 yılında da devam ediyor.



İstanbul Ticaret Odası (İTO), üyesi KOBİ’lerin aylık 0,99 faiz/kâr payı, 6 ay geri ödemesiz 18 ay vade ile 200 bin liraya kadar kullanabilecekleri "Nefes Kredisi" için başvuruları 2 Nisan itibari ile almaya başladı.



İTO'dan yapılan açıklamaya göre, İTO’nun proje için ayırdığı 100 milyon liralık kaynakla 6 banka İTO üyelerine, bu tutarın 15 katı kadar, yani toplam 1,5 milyar liralık kredi kullandıracak.



İTO üyeleri, Başbakan Binali Yıldırım tarafından geçen cumartesi günü açıklanan TOBB Nefes Kredisi’ni kullanmak için önce oda merkezi, temsilcilikleri ya da İTO’nun mobil hizmet aracından ‘TOBB Nefes Kredisi Başvurusu içindir’ ibareli Faaliyet Belgesi alacak.



NEFES KREDİSİ NEDİR?



Nefes Kredisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Kredi Garanti Fonu ve DenizBank arasında yapılan bir anlaşma ile verilen bir kredidir. Krediyi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı oda ve borsalara üye olan KOBİ’lere verilmektedir.

KOBİ’ler aylık 0,99 faiz/kar payı, 6 ay geri ödemesiz 18 ay vade ile 200 bin liraya kadar kredi kullanabilecekler.



BAŞVURU ŞARTLARI NELER?



- Başvuru için TOBB’a bağlı oda ve borsalara üye KOBİ olmak gerekiyor.



- Kredi kullanmak için önce oda merkezi ya da temsilciliklerden ‘TOBB Nefes Kredisi Başvurusu İçindir’ ibareli ‘Faaliyet Belgesi’ alınacak.



- Ardından Ziraat Bankası, Denizbank, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım şubelerine müraacat edilecek.



- KOBİ, uygunluğu değerlendirildikten sonra ticari kredi kullanabilecek.

- Bankalar, 51 TL’nin üzerinde masraf almayacak.









MASRAF EN FAZLA 51 TL



Ardından Ziraat Bankası, Denizbank, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım şubelerine müracaat ederek, uygunluğu değerlendirildikten sonra ticari kredi kullanabilecek. Bankalar, 51 TL’nin üzerinde masraf almayacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen İTO Başkanı Öztürk Oran, Nefes Kredisi’nin devlet, finans sektörü ve iş dünyası iş birliğinin örnek projelerinden birini oluşturduğunu belirtti.



Oran, "Kredi gerek tutarı gerek faiz/kâr payı itibarıyla gerçek bir nefes kredisidir. Ümit ediyorum ki üyelerimize çok büyük katkı sağlayacak ve KOBİ’lere rahat bir nefes aldıracak." ifadelerini kullandı.