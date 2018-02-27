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Tohum üretimimiz bir milyon tonu aştı

Ekonomi Gazetecileri Derneği(EGD) ile Türkiye Odalar Borsalar Birliği’nin (TOBB) birlikte düzenlediği 13. Kartepe Ekonomi Zirvesi 23-25 Şubat 2018 tarihinde Kocaeli Kartepe’de gerçekleştirildi.

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Zirve kapsamında TÜRKTOB Başkanı Kamil Yılmaz, gazetecilere tohumculuk sektörü ile ilgili özel bir sunum yaptı ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte gazetecilerin tohumculuk sektörü ile ilgili sorularını cevapladı. Yılmaz “1990’da 97 bin ton olan sertifikalı tohumluk üretimi 2002 yılında 145 bin tona, 2016’da 958 bin tona ve 2017’de 1 milyon 49 bin 361 tona yükseldi. 2017 sonu itibarıyla ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 73’e çıktı. Geçen yıl 185 milyon dolarlık tohum ithal eden Türkiye 136 milyon dolarlık ihracat yapmıştır. Türkiye İsrail’den tohum alıyor ancak İsrail›e tohum da satıyor. Toplam ithalatımız içinde İsrail’in payının önemsiz olduğunu söyleyebilirim” dedi. 

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