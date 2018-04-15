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TOKİ 185 TL taksitle 6.893 ev satacak

Başbakanlık Toplu Konut İdaresince (TOKİ) 38 ilde açık satışa sunulan 6 bin 893 konut, 55 bin liradan başlayan fiyatlar ve aylık 185 liradan başlayan taksitlerle sahiplerini bekliyor.

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Başvuru yapmak için hiç ev sahibi olmamak şartı aranıyor. TOKİ Başkanı Ergün Turan, önceliklerinin alt ve orta gelir grubundaki vatandaşları ev sahibi yapmak olduğunu belirterek, konutların fiyatlarının 55 bin liradan, taksitlerin ise aylık 185 liradan başladığını söyledi. Konutların ön şartsız, kurasız ve başvuru önceliğine göre satılacağını bildiren Turan, vatandaşların ilgili bankalara müracaat ederek konut sahibi  olabileceklerini anlattı. Turan, “Piyasa koşullarında ev sahibi olması mümkün olmayan alt gelir grubundaki vatandaşlarımızın sevincine, kura çekimlerinde şahitlik ediyoruz. Konutlarımız kira öder gibi taksitle açık satışta” dedi.

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