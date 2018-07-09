TOKİ 20 bin 973 konutu ihale etti
TOKİ projelerine hız kesmeden devam ediyor. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, yılın ilk yarısında 63 ihalede 20 bin 973 konutun ihalesini gerçekleştirdiklerini belirterek, “Temmuz ve ağustos aylarında 11 ihalede toplam 2 bin 241 konutun ihalesini yapacağız. Böylelikle 23 bin 214 konutun ihalesini yapmış olacağız” ifadelerini kullandı.
Turan, yaptığı yazılı açıklamada, TOKİ’nin, 81 ilde 600’ü aşkın şantiyede sosyal yaşam projesi ile dar gelirli vatandaşları konut sahibi yapmaya devam ettiğini bildirdi. Temmuz ve ağustos aylarında da konut ihalelerine hedefleri doğrultusunda devam ettiklerini aktaran Turan, bu iki ayda 11 ihalede toplam 2 bin 241 konutun ihalesini yapacaklarını, böylelikle 6 ayın sonunda 23 bin 214 konutun ihalesini yapmış olacaklarını anlattı.
MARMARA YOĞUN
Turan, Marmara’da konut yapımına hızla devam ettiklerini belirterek, yeni dönemde İstanbul’da yoğun bir konut üretimini gerçekleştirdiklerini, bu ilde son iki yılda 3 bin 853 konutun satışını gerçekleştirdiklerini, 2018 içerisinde 2 bin 330 konutun daha ihalesini yaptıklarını aktardı. Marmara Bölgesi’nde toplam 3 bin 980 konutu ihale ettiklerini kaydeden Turan, Bursa’da 148, Çanakkale’de 221, Bilecik’te 117, Kırklareli’nde 119, Edirne’de 98, Balıkesir’de 947 konutun ihalesini yaptıklarını bildirdi.
DOĞU’DAN TALEP VAR
Turan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden yoğun bir konut talebinin geldiğini ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu: “Talebi karşılamak için yılın ilk yarısında iki bölgede 3 bin 508 konutun ihalesini tamamladık. Özellikle Güneydoğu Anadolu’da yatay ve yerel mimari konseptli konut inşa ettik. Şanlıurfa’da 6 bin konutluk proje ürettik. Güneydoğu’da bu yıl bin 88 konutun ihalesini tamamladık. Bunlar, Mardin’de 394, Diyarbakır’da 194, Gaziantep’te 500 konut. Doğu Anadolu’da da 2 bin 420 konutun ihalesini bu yıl yaptık.
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