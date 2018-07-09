TOKİ 20 bin 973 konutu ihale etti

Turan, yaptığı yazılı açıklamada, TOKİ’nin, 81 ilde 600’ü aşkın şantiyede sosyal yaşam projesi ile dar gelirli vatandaşları konut sahibi yapmaya devam ettiğini bildirdi. Temmuz ve ağustos aylarında da konut ihalelerine hedefleri doğrultusunda devam ettiklerini aktaran Turan, bu iki ayda 11 ihalede toplam 2 bin 241 konutun ihalesini yapacaklarını, böylelikle 6 ayın sonunda 23 bin 214 konutun ihalesini yapmış olacaklarını anlattı.

MARMARA YOĞUN

Turan, Marmara’da konut yapımına hızla devam ettiklerini belirterek, yeni dönemde İstanbul’da yoğun bir konut üretimini gerçekleştirdiklerini, bu ilde son iki yılda 3 bin 853 konutun satışını gerçekleştirdiklerini, 2018 içerisinde 2 bin 330 konutun daha ihalesini yaptıklarını aktardı. Marmara Bölgesi’nde toplam 3 bin 980 konutu ihale ettiklerini kaydeden Turan, Bursa’da 148, Çanakkale’de 221, Bilecik’te 117, Kırklareli’nde 119, Edirne’de 98, Balıkesir’de 947 konutun ihalesini yaptıklarını bildirdi.