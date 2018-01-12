TOKİ 24 ilde 135 arsayı satışa sundu

TOKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, idare tarafından Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bitlis, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Giresun, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Uşak ve Van illerinde toplam 1 milyon 152 bin 993 metrekare büyüklüğünde 135 arsa satışa sunuldu.

Muhammen bedeli 845 milyon lira olan arsalar, açık artırma yöntemi ile satılacak.

Arsaların nitelikleri, "Konut, ticaret, sanayi, merkezi iş, tali iş, çarşılar iş ve alışveriş merkezleri, özel kreş, özel eğitim, özel sağlık, konut dışı kentsel çalışma, sosyal tesis ve gelişme konut imarlı arsalar." olarak açıklandı.

Müzayede 30 Ocak saat 13.30'da TOKİ'nin Ankara Bilkent'teki merkezinde ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek.

Satış, kuruma ait www.emlakyonetim.com.tr web adresinden canlı yayın yayınlanacak.

- Satışa sunulan bazı arsalar

İstanbul'un Başakşehir ilçesi Kayabaşı'nda özel eğitim, özel sağlık, İkitelli'de konut, ticaret, konut dışı kentsel çalışma, Kağıthane'de konut, Üsküdar'da özel eğitim, Avcılar'da konut niteliğinde imarlı arsalar satışa sunuldu.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde konut, ticaret, gelişme konut, Etimesgut Yapracıkköyü'nde konut, Gölbaşı Taşpınar, Virancık ve Örencik'te konut, ticaret, Pursaklar Saray'da konut, ticaret, Sincan Alcı ve Yeni Peçenek'te konut, ticaret, Yenimahalle Yuva'da konut, ticaret, Kahramankazan'da konut, ticaret niteliğinde imarlı arsalar satılacak.

İzmir'in Aliağa ilçesinde konut, Çeşme Reisdere'de konut niteliğinde imarlı arsalar, Eskişehir Odunpazarı'nda konut, merkezi iş niteliğinde imarlı arsalar, Sakarya Adapazarı'nda konut, ticaret, kreş, Karasu'da tali iş merkezi niteliğinde imarlı arsalar, Diyarbakır Yenişehir'de konut, merkezi iş, çarşılar iş ve alışveriş merkezleri niteliğinde imarlı arsalar, Uşak merkezde merkezi iş niteliğinde imarlı arsalar da satışa sunuldu.

Satışa ilişkin detaylı bilgiye www.toki.gov.tr ve www.emlakyonetim.com.tr internet adreslerinden, 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.