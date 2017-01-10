TOKİ 412 konutu satışa çıkarıyor

TOKİ’den yapılan açıklamada, Yüreğir’de oturuma hazır, 78’i 2+1 ve 334’ü ise 3+1 planında toplam 412 konutun kura yöntemi ile satışa çıkarılacağı belirtildi. Vatandaşların 23 Ocak-7 Şubat arasında Ziraat Bankası’nın tüm şubelerine, 2 bin lira yatırarak başvuru yapabilecekleri kaydedilen açıklamada, başvuru sayısı konut sayısını geçtiği takdirde konutların hak sahibi belirleme kurasının ise 15 Şubat’ta çekileceği bildirildi. Projedeki konutların yüzde 10, yüzde 15 ve yüzde 25 peşinat ve 96, 108 ve 120 ay vadeli ödeme seçenekleri ile satışa sunulduğu, taksitlerin konutun teslim tarihini takip eden bir sonraki ay başlayacağı ifade edildi.