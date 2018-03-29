TOKİ Kayaşehir başvuruları ne zaman nereye yapılacak 2018 TOKİ Kayaşehir başvuru şartları neler

2018 TOKİ Kayaşehir başvuru şartları neler olacak? 605 konut nasıl satılıyor? TOKİ Kayaşehir başvuru şartları, bu projeye dahil olmak isteyen vatandaşların araştırdığı konu oldu. 2-11 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan TOKİ Kayaşehir başvuru ekranı ile 605 konut, sahibini bulacak. TOKİ Kayaşehir başvuru şartları, 605 konuttan birisine sahip olmak isteyen vatandaşların araştırdığı konu oldu. 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere 4 konseptten oluşan daireler, 160 bin ve 600 bin lira arasında değişecek. İşte 2018 TOKİ Kayaşehir başvuru şartları hakkında detaylı bilgiler...



5 BİN LİRA PEŞİNAT İLE BAŞVURULAR ALINIYOR



2 Nisan-11 Nisan 2018 tarihleri arasında yapılacak olan başvuruları sonunda 25 Nisan günü kura çekilişi ile ev sahiplerinin belli olacağını söyleyen Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, "Orta gelir grubu vatandaşlarımıza yönelik proje. TOKİ’nin son 4 yılda uygulamaya çalıştığı yatay mimari konseptiyle inşa edilen mahalle dokusunu hayata geçiren proje. 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daireli konutlarından oluşuyor. Vatandaşlarımız Halk Bankası’na 5 bin lira peşinat yatırarak müracaat edebilecekler. 25 Nisan günü noter huzurunda kura çekilişi ile ev sahipleri belli olacak. Dairelerimiz 160 bin liradan başlayarak 4+1 en büyük dairemiz 600 bin liraya çıkıyor. Konut fiyatlarında taksitlerin en düşüğü 667 liradan başlayacak" dedi.







’MAHALLE KONSEPTİ’ İLE GELİŞTİRİLDİ



605 konutluk projenin ’mahalle konsepti’ ile geliştirilmiş semt kültürünü barındırdığını vurgulayan Turan, şöyle konuştu: "Kayaşehir'de satışa sunduğumuz projemizde de mahalle kültürü yaşayacak. İçerisinde çarşısı, meydanı,camisi, okulu var. Hem yetişkinler hem de çocuklar için spor alanları ve park alanları, bir de sosyal tesisleri var. Satış ofisi kurduk; vatandaşlarımız hem gelip bilgi alabilir hem de örnek daireyi gezebilir. Talep sayıdan çok fazla olacaktır."



TOKİ DARGELİRLİ VATANDAŞA SİLİVRİ’DE KONUT İNŞA EDECEK



"Bu yıl içerisinde dargelirli vatandaşlarımız için Silivri’de 28 Mart’ta ihalesini yapıyoruz" diyen Turan, "Bin 400 adet konut inşaatına başlıyoruz. Bu konutların kura çekilişlerini eylül, ekim gibi yapacağız. Yine Kayabaşı ve Hoşdere bölgesinde bin 500’e yakın konutun da bu yıl içerisinde kura çekilişini yapacağız" dedi.



BAŞVURU ŞARTLARI



Başvuru yapacak vatandaşlarının hiç konut sahibi olmaması gerektiğini vurgulayan Turan, Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız başvurularını üç kategoride gerçekleştirecek. Bu kategoriler, Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile dul ve yetimlerini, en az yüzde 40 engelli vatandaşları ve diğer alıcı adayı vatandaşlarımızı kapsıyor. Ayrıca kendisine, eşine veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı bağımsız herhangi bir gayrimenkulünün olmaması, daha önce TOKİ’den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olması ve 18 yaşını doldurmuş olması ile bütün bunları belgelemiş olmaları gerekiyor. Ayrıca, başvuru sahipleri satışa sunduğumuz projeler kapsamında yer alan konut tiplerinden sadece birisi için başvuru yapabileceklerdir diye konuştu.









TOKİ Kayaşehir Konutları Başvuru Şartları



Başvurular şu 3 ayrı kategoride kabul edilecek:



Şehit aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri (Emekli Sandığından Hak Sahibi Belgesi olan ve daha önce Şehit Ailelerine, Maluller ile Dul ve Yetimlerine açılan faizsiz konut kredisinden yararlanmamış olanlar)

En az %40 engelli vatandaşlar



Diğer adaylar



Şehit aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kur’aya girmeden konut alma hakkına sahip olacaklar. Ancak konutlarının belirlenmesi yine kur’a ile gerçekleştirilecek. %40 engelli vatandaşlar ise konut sayısının %5’i kadar bir kontenjandan başvuru yapabilecekler. Yani %40 engelli vatandaş başvurusu 95 ve altında olursa bunların tamamı konutlardan birine hak kazanacak. 95’in üzerinde başvuru olması halinde engelli başvuruları arasında kur’a bu kontenjan için yapılacak. Kalanlar ise Diğer adaylar kategorisinde normal başvuru yapabilecekler. Tüm başvuru sahipleri diledikleri daire tipi için başvuru yapabilecekler.



Şehit aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin ise en az 3 yıldır ikamet ediyor olmaları ya da bu süre kadar İstanbul İl Nüfusuna kayıtlı olmaları gerekiyor.



Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerinde Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, aynı zamanda daha evvel TOKİ’den konut almamış ve kredi kullanmamış olmaları gerekiyor (Bu kısım Şehit aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerini KAPSAMIYOR!). Kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarının yalnız 1 (bir) başvuru hakkı bulunuyor. Başvuru sahibi kişi TC vatandaşı ve 18 yaşını doldurmuş olmalı.



Başvuru Belgeleri



Başvuru yapacak olan kişiler, başvuru formu ile birlikte;



Nüfus fotokopisi Şehit aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin kredi kullanım durumuna göre Emekli Sandığından alacakları belge Engelli vatandaşlar, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik belgesinin fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden almış oldukları, en az %40 engelli olduklarını gösterir Sağlık Heyet Raporu belgelerini hazırlayacaklar. Başvuru sahipleri Halk Bankası’nın İstanbul’daki herhangi bir şubesine 5.000 TL başvuru bedeli ile birlikte belgeleri teslim ederek Satın Alma Talep ve Yüklenim Belgesini imzalayacaklar. Şehit aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri ise başvuru bedeli ödemeyecekler.



Diğer önemli notları incelemek üzere Satış Duyurusu ve Ön Bilgilendirme Formunu MUHAKKAK İNCELEYİNİZ!