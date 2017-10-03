TOKİ Kayaşehir'de kura çekimi yarın

TOKİ Başkanı Ergün Turan, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Kayaşehir'de kurası gerçekleştirilecek bin 892 konut için başvuruların 5-20 Eylül tarihleri arasında alındığını belirtti.

Orta gelir katmanı için satışa sundukları bin 892 sosyal konuta 39 bin 179 başvuru geldiğini aktaran Turan, kura çekimlerinin İstanbul Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde yarın saat 10.00'da başlayacağını bildirdi.

Turan, yarın 2+1 konutların, perşembe günü ise önce 3+1 konutların, sonrasında ise 1+1 tipi konutların kura çekilişlerinin gerçekleşecektirileceğini ifade etti.

Piyasa koşullarında ev sahibi olması güç olan dar ve orta gelirli vatandaşlar için yıllardır "bir dost eli" yaklaşımıyla hizmetlerini sürdürdüklerini vurgulayan Turan, "TOKİ olarak toplumumuzun tüm kesimlerini kucaklayan bir anlayışla hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Dar ve orta gelir grubundaki vatandaşlarımıza dönük konut ve sosyal yaşam alanlarımızın inşası sürerken, özel kontenjan ayırdığımız başta şehit yakını ve gazilerimiz olmak üzere konut ihtiyacı olan vatandaşlarımızı TOKİ çatısı altında yuva sahibi yapmaya çalışıyoruz. Engelli vatandaşlarımız ve emeklilerimize sunduğumuz avantajlar ve özel kontenjan uygulamasını da aynı hassasiyetle sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Yeni prensipler ışığında TOKİ olarak konut üretimine sadece bir bina inşası olarak bakmadıklarını belirten Turan, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye'nin dört bir yanında süren yeni TOKİ üretimleri, şehirlerimize örnek nitelikleriyle, yerel unsurları barındıran güçlü ve nitelikli yapılardır. Barınma ihtiyacının giderilmesi kadar sosyokültürel işlevlerini de önemsiyoruz. Bu nedenle, milletimizin en temel özelliği ve arayışı olan dayanışma, komşuluk kültürüne imkan tanıyan semt dokusunun hayat bulduğu 'mahalle konsepti' ile de üretimler hayata geçiriyoruz. Bizim medeniyetimizde, geleneksel Türk mimari geleneğinde yatay yapılanma hakimdir. Dünden bugüne gelebilen şehirlerimize baktığımızda, konutların yatay olduğunu görüyoruz. TOKİ olarak, konut bölgelerinin ve genel şehir planının elverdiği alanlarda, yatay mimari yaklaşımla çok katlı olmayan üretimler hayata geçiriyoruz."

- "Mahalle kültürü canlanacak"

Turan, kura çekilişi gerçekleşecek bin 892 konutun "mahalle konsepti" ile geliştirilmiş semt kültürünü barındırdığına dikkati çekerek, "Hepimizin aradığı, bu topraklara ait olan, farklı gelir gruplarının aynı semtte buluşabildiği, semt sakinlerinin, esnafın iç içe olduğu, 'mahalle kültürü' kavramında vücut bulan, dayanışmayla mutlu olacağımız sosyal yaşam alanlarıdır." ifadelerini kullandı.

Kayaşehir projesi ile mahalle kültürünün yaşayacağını belirten Turan, "Bu projede, içinden cadde geçen, etrafında tek katlı dükkanların, bisiklet yollarının, spor alanlarının, caminin ve çarşının olduğu büyük bir meydana açılan, meydanda kafe ve restoranların bulunduğu bir mahalle konsepti yer alıyor. 0-5 yaş okul öncesi çocuk grubundan üniversite gençliğine, kadınlardan erkeklere, tüm nüfus profillerine dönük sosyal ihtiyaçları düşündük." değerlendirmesinde bulundu.