TOKİ modelini 93 ülke inceledi

Etiyopya Kentsel Kalkınma ve Konut Bakanı Getachew Hailemariam Abay’ın ziyaretinde konuşan Turan, TOKİ’nin çalışmalarının dünyada model alındığı vurguladı. TOKİ’nin yurt dışında ilgiyle takip edildiğini ve birçok ülkenin temsilcileriyle görüşme yaptıklarını aktaran Turan, “Bölge ülkeleri başta olmak üzere, yaklaşık 93 ayrı ülke ile görüşmemiz oldu. TOKİ modelini öğrenmek ve uygulamak isteyen ülkelere tecrübelerimizi ve finansman modelimizi aktarıyoruz” dedi. Öncelikli görevlerinin dar gelirli vatandaşları konut sahibi yapmak olduğunu vurgulayan Turan “İdare olarak bir yandan da sosyal donatı alanları, kamuya yönelik uygulamalar geliştiriyoruz. Geçtiğimiz yıl 60 bin konut ürettik. 50 bin yatak kapasiteli 266 hastane yaptık. Onlarca okul, üniversite kampüsleri, stadyumlar yaptık” dedi.