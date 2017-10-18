Son Dakika Haberleri E-gazete 18Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

TOKİ seçilen 35 fikirle dönüşüm yapacak

Kentsel dönüşümde her yıl 500 bin konut inşa etmeyi hedefleyen Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ), aynı zamanda mahalle kültürüne önem veren projeleri hayata geçirmeye çalışıyor.

  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bu amaçla da Emlak Konut GYO ile birlikte 7 İklim 7 Bölge Ulusal Mimari ve Kentsel Tasarım Fikir Yarışması’nı düzenleyen TOKİ, gelen 123 eser arasından 35’ini ödüllendirecek. Yarın akşam TOKİ’nin Halkalı Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek ödül töreninde birinciliği kazanan esere 125 bin, ikinciye 100 bin, üçüncüye 75 bin ve mansiyon sahiplerine de 35 bin TL para ödülü verilecek.   

Aktif ve dinamik üretim kabiliyetlerini yeni arayış ve fikirlerle geliştirmeye devam ettiklerini belirten TOKİ Başkanı Ergün Turan kentsel yaşamla birlikte unutulmaya başlanılan komşuluk ve mahalle olgusunu tekrar hayata geçirmek için yarışmayı bu yıl “Mahalle” konseptiyle düzenlemeye karar verdiklerini anlattı. 

DAHA AZ KATLI YAPILAR İÇİN

Turan “Çok katlı yapılar yerine yatay mimariyle daha düşük katlı, hastanesi, okulu ve ibadethaneleriyle merkezi bulunan hayat alanları kurmayı hedefliyoruz. Yarışmalarla, mimarlık öğrencileri ve genç mimarlarımıza kendilerini geliştirdi” dedi. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Şehit Uzman Çavuş, düğünden 3 gün sonra göreve gitmiş

Şehit Uzman Çavuş, düğünden 3 gün sonra göreve gitmiş

Tabiat yaşamında şaşkınlık içinde bırakan anlar

Tabiat yaşamında şaşkınlık içinde bırakan anlar

Hangi kusurlu araçlar muayeneden geçemeyecek?

Hangi kusurlu araçlar muayeneden geçemeyecek?

Bütün SSK'lı işçilerin kıdem tazminatına zam yapıldı

Bütün SSK'lı işçilerin kıdem tazminatına zam yapıldı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA