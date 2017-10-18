TOKİ seçilen 35 fikirle dönüşüm yapacak

Bu amaçla da Emlak Konut GYO ile birlikte 7 İklim 7 Bölge Ulusal Mimari ve Kentsel Tasarım Fikir Yarışması’nı düzenleyen TOKİ, gelen 123 eser arasından 35’ini ödüllendirecek. Yarın akşam TOKİ’nin Halkalı Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek ödül töreninde birinciliği kazanan esere 125 bin, ikinciye 100 bin, üçüncüye 75 bin ve mansiyon sahiplerine de 35 bin TL para ödülü verilecek.

Aktif ve dinamik üretim kabiliyetlerini yeni arayış ve fikirlerle geliştirmeye devam ettiklerini belirten TOKİ Başkanı Ergün Turan kentsel yaşamla birlikte unutulmaya başlanılan komşuluk ve mahalle olgusunu tekrar hayata geçirmek için yarışmayı bu yıl “Mahalle” konseptiyle düzenlemeye karar verdiklerini anlattı.

DAHA AZ KATLI YAPILAR İÇİN

Turan “Çok katlı yapılar yerine yatay mimariyle daha düşük katlı, hastanesi, okulu ve ibadethaneleriyle merkezi bulunan hayat alanları kurmayı hedefliyoruz. Yarışmalarla, mimarlık öğrencileri ve genç mimarlarımıza kendilerini geliştirdi” dedi.