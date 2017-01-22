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TOKİ üretimini yüzde 40 artırdı

Son 14 yıllık süreçte yılda ortalama 46 bin 357 konut üreten TOKİ, bu rakamı 2016 yılında 64 bin 822’ye çıkararak, konut üretimini yüzde 40 artırdı.

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Sektörün öncü kuruluşu olarak, geçen yıl yaşanan terör olayları ve 15 Temmuz hain darbe girişimine rağmen konut üretimini artırdıklarını ifade eden TOKİ Başkanı Ergün Turan, 2016’da Türkiye’deki konutların yüzde 9’unu TOKİ’nin ürettiğini aktardı. Ergün “Geçen yıl satışa sunduğumuz konutlara yüzde 500 başvuru oldu” dedi.

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