TOKİ yastık altından 665 milyon TL çıkardı

TOKİ Başkanı Ergün Turan, vatandaşların 950 milyon 767 bin lira para yatırarak borçlarını sıfırladığını belirterek, “Kampanyamızdan yararlanan vatandaşlarımızın yüzde 70’i (665 milyon TL’si) borcunu ‘yastık’ diye tabir ettiğimiz kişisel tasarrufları ile kapattı. Bu durum, yaşanan tüm sıkıntılara rağmen, milletimizin ülkemizin ekonomisine ve geleceğine duyduğu güvenin önemli bir kanıtıdır. Ayrıca birikimlerin konut amaçlı kullanılması da sektörümüze duyulan güven ve ilginin göstergesidir” dedi. Turan, politikaları gereği muhatap oldukları kitlenin, dar ya da orta gelirli aile ve bireyler olduğunu ifade ederek, “Bu kesimin en rahat ve en kolay ödeme yapabilmeleri için sürekli kampanyalar düzenliyoruz. Gerek katılım oranı gerekse kredi kullanmadan ödeme yapılan oran bizleri sevindirdi. Kredi kullanılmadan tasarruf ile gelen ekonomiye kazandırıldı” dedi. Turan, 2002 yılından bugüne kadar ise 800 bin konut inşa edildiğini söyledi.