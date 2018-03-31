TOKİ’den eğitime destek sürüyor

İnşa edilecek hizmet ve irtibat binası için TOKİ ve Ahmet Yesevi Üniversitesi arasında protokol imzalandı. TOKİ Başkanı Turan, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız ile yaptıkları protokol kapsamında Ankara Gölbaşı’nda toplam inşaat alanı 9 bin 940 metrekare olan hizmet ve irtibat binasını inşa edeceklerini söyledi. TOKİ Başkanı Ergün Turan eğitime desteklerinin sürdüğünü belirterek “İdare olarak bugüne kadar 19 üniversite binası ile 23 bin 268 derslikli 1052 okul, 71 bin 873 kapasiteli 188 öğrenci yurdu ve 42 kütüphane inşa ettik” dedi.