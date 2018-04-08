TOKİ’den esnek borç indirimi kampanyası

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan yüzde 20 indirim kampanyası bu yıl revize edildi. Geçmiş yıllarda borucunun tamamını kapatana yüzde 20 oranında indirim uygulanırken, bu yıl yüzde 25’ten az olmamak kaydıyla ödeme yapanlara da yüzde 20 indirim uygulanacak. Örneğin TOKİ’ye 100 bin TL borucu bulunan bir kişi borucunun tamamını değil 25 bin TL’sini öderse, yüzde 20 indirimden yararlanabilecek.

YOĞUN BİR İLGİ VAR

Bu kampanyayı yoğun talep üzerine yaptıklarını ve başvuruların 24 Nisan’da başlayacağını belirten TOKİ Başkanı Ergün Turan, bu yıl ki indirim kampanyasında esnek ödeme planı yaptıklarını vurguladı. Turan, “Yüzde 20 indirim kampanyamızdan bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlarımız da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlarımız borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 20 indirim kampanyasından faydalanabilecek” dedi.

Turan, kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının 24 Nisan-18 Mayıs tarihlerinde ilgili bankaya başvuruda bulunabileceğini kaydederek, “Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin son başvuru tarihine kadar başvurularını yapması gerekir. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında indirimden yararlanamayacak” dedi.

AİDAT BORCUNA DİKKAT

İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibariyle TOKİ’ye ödemekle yükümlü oldukları aidat ve emlak vergisi gibi herhangi bir borcunun bulunmaması gerektiğini vurgulayan Turan, “Kampanyamızdan, satışları 2016 sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksiti 2016 sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri sahipleri yararlanacak. Vadesi 12 ay ve daha az kalan projelerimiz indirim kampanyasına dahil edilmemiştir” ifadelerini kullandı.

GEÇEN YIL 17 BİN 706 KİŞİ YARARLANDI

Turan, kampanyaların belirli prosedürlere ve vatandaşların durumuna göre yapıldığını belirterek, yaz aylarında indirim kampanyası yapıldığında çok sayıda vatandaşın köyünde, tatilde olduğunu, bunun için indirim kampanyasını bahar ayında yaptıklarını söyledi. Geçen yıl borcunu ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik indirim kampanyasından 17 bin 706 kişinin faydalandığını hatırlatan Turan, 950 milyon 767 bin liralık borcun kapatıldığı bilgisini verdi. Turan ayrıca, kampanya kapsamındaki konut alıcılarının borç bakiyelerini kapatarak söz konusu indirimden faydalanmak istemeleri halinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabileceklerini de sözlerine ekledi.