TOKİ’den İstanbul’a ‘yeşil alan’ müjdesi

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, şu anda Kayabaşı bölgesinde inşaatı 3-5 ay sonra bitecek 3 bin adet daire bulunduğunu kaydetti. TOKİ Başkanı bu sosyal konutları şu anda satışa koyabileceklerini, belki 100 bin de müracaat alabileceklerini kaydederek, “Ancak biz belediyelerle görüşerek, şehir içerisinde yığılmış niteliksiz konutları yani donatı alanlarını boşaltmak kaydıyla, bu konutları alım hakkı tanıyacağız. Hem de uygun fiyatlarla. Belediyelerimizle bu kaynağı kullanarak şehir içerisindeki yoğunluğu azaltacak bir model geliştirmeye çalışıyoruz. Şu anda Avrupa Yakası’nda 10’a yakın belediyeyle görüşme halindeyiz. İstanbul’da planlara bakıldığında yeşil alanda gözüken ama vatandaşın kendi mülkiyeti üzerinde evi var. Bunu çözemiyoruz... İşte bu vatandaşlarımıza çok nitelikli bir bölgede daire vereceğiz. Onların boşalttığı yer yıkılacak. Belediye o yeri yeşil alan yapacak. Kamulaştırma bedelini de TOKİ’ye taksitle ödemiş olacak. İnşallah başarırsak şehir içerisinden rızaya dayalı olarak her yıl 3-4 bin konut çıkacak. Şehrin o alanları artık imara açılmayacak. Yeşil alan, sosyal alan, otopark olarak kullanılacak” diye konuştu. ​

65 BİN KONUT ÜRETTİK

Sosyal konutta bütün talebi karşılamanın mümkün olmadığını, ancak Türkiye’de neredeyse sosyal konut ihtiyacını karşılayacak bir yapı içerisinde olduklarını ifade eden Turan, geçen yıl hiç konut sahibi olmayan vatandaşlar için 65 bin konut ürettiklerini ve bu rakamın Türkiye’de üretilen toplam konutun yüzde 10’u olduğunu aktardı.