TOKİ’den Kayaşehir’de 620 TL taksitle 605 ev

Vatandaşı ev sahibi yapmak için çalışmalarına hız kesmeden devam eden Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ), İstanbul Kayaşehir’deki konut yatırımlarını sürdürüyor. Dar ve orta gelirli vatandaşa hitap eden 605 konutu satışa çıkaran TOKİ, en ucuz daire fiyatını 160 bin TL en yüksek daire fiyatını ise 620 bin TL olarak belirledi.

Kayaşehir’de yatay mimari ile konut üretimini sürdürdüklerini ifade eden TOKİ Başkanı Ergün Turan, satışa çıkan evlerin 620 TL taksitle satılacağını belirtti. Başvurular 2-11 Nisan tarihlerinde Halk Bankası’nın İstanbul’daki bütün şubelerinden 5 bin lira başvuru bedelini yatırarak yapabilecek. Satılacak konutların satış işlemleri yüzde 25 peşinat bedeli ve 120 ay vade ile yüzde 40 peşinat bedeli ve 144 ay vade seçenekleriyle gerçekleştirilecek.Konut kuraları 25 Nisan’da noter huzurunda çekilecek.

SATIŞ DUYURUSU / ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

SATIŞ FİYATLARI

HER KESİME GÖRE

Dar gelirli, konut sahibi olmayan vatandaşları kira öder gibi ev sahibi yapmak istediklerini dile getiren Turan, “Orta gelir katmanı için ürettiğimiz 605 sosyal konutun yapımı önemli bir seviyeye ulaştı. Satış için gerekli koşullar oluştu. Bu nedenle, İstanbullulara bu müjdeyi verme ve satışı başlatma kararı aldık. En düşük 160 bin liradan başlayan en yüksek 620 bin lira arasında imkanları ölçüsünde istedikleri konutlara başvuruda bulunabilecekler” diye konuştu.

Yaklaşık 3.5 yıl önce aldıkları önemli kararlarla dikey yapılaşmadan yatay yapılaşmaya geçtiklerini kaydeden TOKİ Başkanı Ergün Turan, “Bu değişiklikle, başta kadim şehirlerimiz olmak üzere tüm mekanlarımızda yatay bir yapılaşmaya öncelik vermekteyiz” dedi.

MAHALLE KÜLTÜRÜ

Mahalle kültürünü yaşatan projelere imza attıklarını belirten Turan “Yeni yaşam alanları da bizim kültürümüzde mahalle konseptidir. Kayaşehir’de satışa sunduğumuz projemizde de mahalle kültürü yaşayacak. Bu projede, içinden cadde geçen, etrafında tek katlı dükkanların, bisiklet yolları olacak” dedi.