TOKİ’den üç şehre sanayi sitesi

Sosyal konut üretiminin yanı sıra konut dışı alanlarda yatırım projeleri yürüten Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Aksaray, Bolu ve Diyarbakır’da sanayi siteleri kuruyor. Yeni sanayi siteleriyle üretimde verimliliğin artırılması, istihdama ve bölgesel gelişime katkı sağlanması hedefleniyor. TOKİ Başkanı Ergün Turan, Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve beraberindeki heyetle Ankara’da yapılan toplantıda, Yeni Küçük Sanayi Sitesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nin, önemli sanayi yatırım projelerinden biri olacağını söyledi. Projenin, TOKİ’nin yürüttüğü ticaret ve sanayi merkezi uygulamaları arasında da önemli bir yeri olacağını vurgulayan Turan, 375 milyon lira yatırım ile 3 milyon metrekare alan üzerinde nitelikli bir sanayi çevresinin oluşturulacağını kaydetti. Aksaray sanayi esnafı için önemli bir yatırım olan Aksaray Yeni Küçük Sanayi Sitesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nin hazırlık süreci tamamlandı. 375 milyon lira yatırım bedelli projenin uygulama süreci iki ay içinde başlıyor.

SANAYİ BİRLEŞİYOR

Sanayi sitesi projeleri kapsamında, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası, Bolu Valiliği, Bolu Belediyesi ve TOKİ işbirliğiyle yapılacak olan Bolu Büyük Sanayi Sitesiile Bolu genelindeki küçük ölçekli esnafın da daha nitelikli bir alana taşınması amaçlanıyor. Bolu’ya inşa edilecek yeni projede, 856 adet imalat birimi, 59 adet galerici birimi, 52 adet ticari birim ve 21 adet büfe birimi yer alıyor.

DİYARBAKIR’DA 4.500 İSTİHDAM

TOKİ’nin Diyarbakır 4’üncü Oto Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Yönetimi iş birliğiyle hayata geçireceği sanayi sitesi ile 4 bin 500 kişinin istihdam edileceği, 810 iş yeri kapasitesine sahip modern bir oto sanayi merkezi yapılıyor. Tasarım aşamasındaki projede, 620’si 150 metrekare ve 190’ı 300 metrekare büyüklükte iki tip iş yeri, idare binası, çarşı, banka, fırın, cami, PTT ve lokanta gibi birimlere de yer veriliyor.