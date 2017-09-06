TOKİ'nin Kayaşehir konutlarına ilk günde 2 bin 155 başvuru

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından İstanbul Kayaşehir'de satışa sunulan bin 892 konut için ilk günde 2 bin 155 başvuru yapıldı.

TOKİ Başkanı Ergün Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konuta erişmekte zorlanan dar ve orta gelirli vatandaşlar için yegane dost eli olan kuruluşları tarafından Kayaşehir'de satışa sunulan konutlar için başvuruların dün başladığını söyledi.

Vatandaşların konutlara yoğun ilgi gösterdiğini belirten Turan, "İstanbul Kayaşehir'de orta gelir katmanı için satışa sunduğumuz bin 892 sosyal konutumuza, başvuruların başladığı ilk gün, hemen bayram sonrası olmasına rağmen 2 bin 155 başvuru geldi. Vatandaşlarımızın gösterdiği bu ilgi sektörün önümüzdeki dönemde daha da büyüyeceğinin göstergesidir." dedi.

Turan, orta gelirli vatandaşlar için ürettikleri konutlara ilginin, sektörün temsilcileri açısından belirleyici ve yönlendirici olacağını ifade etti.

Konut sahibi olmak isteyen vatandaşların başvurularını 20 Eylül'e kadar ilgili kamu bankasına yapması gerektiğini bildiren Turan, "Başvuruların tamamlanmasından sonra 4 Ekim'de yapacağımız kura çekimiyle konut sahibi olacak vatandaşlarımız belirlenecek." diye konuştu.

Turan, 79 şehit yakının ilk gün başvuru yaptığını, 106 engellinin de konut sahibi olmak için müracaatını tamamladığını kaydetti.

"Yatay mimari ve mahalle konseptiyle inşa edildi"

Kayaşehir bölgesinin TOKİ'nin İstanbul'daki ilk uygulamalarını yaptığı yerlerden biri olduğuna işaret eden Turan, buradaki uygulamaların yıllar boyunca alt gelir grubuna yönelik gerçekleştirildiğini söyledi.

Bölgede geçmiş yıllarda özel sektör tarafından yüksek gelir grubuna yönelik de projeler yapıldığını dile getiren Turan, "Şimdi de biz orta gelir grubu için 2 bine yakın konut arzında bulunduk. Mahalle konseptinden bahsediyorsak, bunun en önemli dinamiklerinden birisi, farklı ekonomik katmandan insanların bir arada yaşamasıdır. Sadece alt gelir grubundan insanların yaşadığı yerde semt, mahalle oluşmaz. Onun için bu projeyi önemsiyoruz. Bu proje, farklı gelir grubundan insanları bir arada barındıracak." dedi.

Projenin yatay mimari ve mahalle konseptiyle inşa edildiğini vurgulayan Turan, şunları kaydetti:

"Bunu hayal ettik. Bunun gerçekleştiğini görmek sevindirici bir gelişmedir. Satışa sunduğumuz projede cadde konsepti var. Yaya öncelikli bir cadde burası. Bu projede, içinden cadde geçen, etrafında tek katlı dükkanların, bisiklet yollarının, spor alanlarının, caminin ve çarşının olduğu büyük bir meydana açılan, meydanda kafe ve restoranların bulunduğu bir mahalle konsepti yer alıyor. 0-5 yaş okul öncesi çocuk grubundan üniversite gençliğine, kadınlardan erkeklere, tüm nüfus profillerine dönük sosyal alanlar var. Burada okullar bile kurgulanırken, çocuklarımızın okullara erişimi, yaya ve hatta bisikletlerle erişimi düşünüldü."