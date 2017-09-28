TOKİ’nin yüzde 20 indirim kampanyası bugün bitiyor
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, bugün sona erecek indirim kampanyasından yararlanmak isteyen vatandaşların başvurularını yapmaları gerektiğini, kampanya bitiminden sonra yapılacak borç kapatmalarda yüzde 20’lik indirimden yararlanmanın mümkün olmayacağını belirtti.
Kampanyaya 15 binin üzerinde başvuru olduğuna işaret eden Turan, daha önce TOKİ’den konut ve iş yeri sahibi olan vatandaşların, yaklaşık 820 milyon lira para yatırdığını ve borçlarını sıfırladığını ifade etti. Kampanyaya başvuruların 21 Ağustos’ta başladığını aktaran Turan ilgiden memnun olduklarını da söyledi.
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