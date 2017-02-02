Yerli Nüfuz Edici Bomba (NEB) terörle mücadelede etkin olarak kullanılıyor

Milli savunma sanayisinde yerli imkanlarla geliştirilen etkili mühimmatlardan biri de Nüfuz Edici Bomba (NEB).

Nüfuz Edici Bomba (NEB), yer üstü ve yer altındaki hedeflere karşı kullanılmak üzere tasarlanan, Ardışık Delici Harp Başlığı teknolojisine sahip, Türkiye’de geliştirilen ilk beton delici mühimmat olma özelliğini taşıyor. Teröristlerin korkulu rüyası olan bomba, Türkiye'nin en büyük çukur imlalı harp başlığına sahip.

Yer altı ve yer üstü hedefler için kullanılabilen bomba, barajlar, köprüler, binalar veya endüstriyel tesisler gibi kritik noktaların imhası konusunda etkili.

İLK BETON DELİCİ MÜHİMMAT

Şu anda F-4 ve F-16 savaş uçakları için sertifikasyonunun tamamlandığını Nüfuz Edici Bomba (NEB), yer üstü ve yer altındaki hedeflere karşı kullanılmak üzere tasarlanan, Ardışık Delici Harp Başlığı teknolojisine sahip, Türkiye’de geliştirilen ilk beton delici mühimmat olma özelliğini taşıyor. Hedef tipleri, gömülü sert hedefler; Bunlar mühimmat depoları, yer altı petro kimya depoları, sığınaklar, uçak hangarları, komuta kontrol merkezleri. Yer üstü hedefler; uçak pistleri, barajlar, köprüler, kritik binalar, alan hedefleri; radar antenleri, sahip füze bataryaları, endüstriyel tesisler ve park halindeki uçaklar.

Özellikler

Boy: 2600 mm

En Büyük Çap: 457.2 mm

Ağırlık: 870 kg

Patlayıcı Tipi Ön Delici : PBX-110

Ana Delici : PBX-109

Tapa Ön Delici : ONUR-1 MOD 4

Ana Delici: FMU-152 A/B