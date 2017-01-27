Torununa bakan büyükanneye 420 TL maaş
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, 4 pilot ilde başlayacak ‘Büyükanne Projesi’ ile toruna bakan büyükannelere asgari ücretin yüzde 30’u olan 420 TL maaş verileceğini açıkladı. 5 bin ailenin 1 yıl boyunca yararlanacağı projeye, maaşı iki asgari ücretten az olan anneler başvurabilecek.
- ERDİNÇ AKKOYUNLU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kamuoyunun merakla beklediği büyükanneye torun bakma maaşının detaylarını açıkladı. İstanbul’da ekonomi gazetecileriyle dün bir araya gelen Müezzinoğlu, kadın istihdamıyla ilgili en önemli konulardan birinin de ‘büyükanne projesi’ olduğunu söyledi. 1 yıl sürecek projeye 4 pilot ilde 5 bin aile ile başlanacağını belirten Müezzinoğlu, büyükannenin kendi emekli maaşı ya da geliri ne olursa olsun projede kabul edilmesi durumunda torun bakma maaşı alacağını anlattı. Evde torun bakma maaşının 1.404 TL olan net asgari ücretin yüzde 30’u olan 420 TL olarak belirlendiğini ifade eden Müezzinoğlu, projeyi şöyle anlattı: “Yaptığımız çalışmalar da son noktaya geldi. Protokolü önümüzdeki salı veya çarşamba imzalayacağız. Burada istiyoruz ki anne yarı zamanlı çalışarak maaşı yarıya inmesin, çocuğuyla olan hukukunu da güvenli ellerde, annesi veya kayınvalidesiyle uygun zemin varsa bu uygun zeminlerde değerlendirsin, biz de büyükanneye bir destek verelim ki kadın istihdamını teşvik eden bir proje olsun. Şu anda projeyi 5 bin aile üzerinden planlıyoruz. Burada 3 veya 4 ilimiz de bu projenin içinde olacak ve 1 yıl süresince bu projenin uygulamasının değerlendirmesini yapacağız. Aylık değerlendirmelerle bu projenin ülke genelinde kalıcı bir projeye dönüşüp dönüşmeyeceğinin kararını da 1 yıl sonra netleştirmiş olacağız. Şubat ayı sonuna kadar talepleri alacağız, olağanüstü bir aksilik olmazsa mart ayı itibarıyla büyükanne projesini başlatmış olacağız.”
BÜYÜKANNE SAĞLIKLI OLMALI
Büyükannenin emekli olup olmamasının fark etmeyeceğini belirten Müezzinoğlu “Maaş o hizmetin karşılığında bir destek olarak verilecek. Ama maaş alabilmek için ailenin büyükannenin çocuğa bakmasını istemesi ve büyükannenin çocuğa bakacak sağlık koşullarında olması gerekecek. Yaş kriteri olarak 65 düşünüyoruz ama şu an bu kararı vermiş değiliz. Birinci önceliğimiz ailenin yaptığı talebi biz de aileyi sağlıklı buluyorsak, değerlendireceğiz. Ayrıca hak etme taleplerinde annenin maaşının asgari ücretin iki mislinden az olması gerekiyor. Yani 4 asgari ücret maaşı olan anneden ziyade, maaşı 2 asgari ücreti geçmeyen anneleri proje bazlı değerlendireceğiz” dedi.
İŞSİZLİK ORANI MAYISTA DÜŞER
2016’da yaşanan olağanüstü gelişmelerin iş dünyasına da belirli sıkıntılar yansıttığını söyleyen Bakan Müezzinoğlu “İşsizlik oranlarındaki artışlar son 3-4 aydır yüzde 9.7’lerden başlayarak bugün 11.8’lere geldi. Önümüzdeki 1-2 ay daha 2016’dan gelen rakamların artış olarak yansıyacağı gibi bir beklenti de var.
Ama özellikle mayıs aylarından itibaren işsizlik oranlarında yeniden düşüşler, ekonomideki dinamiklerin güçlenmesi ve 2017 sonuna geldiğimizde, 2016 sonuna göre daha güçlü bir ekonomi, daha güçlü bir istihdam, daha azalmış bir işsizlik oranı planlıyoruz” dedi.
1 MİLYON İSTİHDAM İÇİN 10 MİLYAR TL
iŞKUR aracılığıyla 300 bin kişinin 6 ay süreyle asgari ücretin yarısının verildiği istihdam programının verimli olduğunu belirten Bakan Mehmet Müezzinoğlu “İş gücüne katılım 2015’te 30 milyon, 2016’da 31 milyon ki bu bize şunu gösteriyor; her yıl 1 milyonluk istihdam artışı sağlamamız gerekiyor. İŞKUR olarak 950 bin istihdama değişik boyutlarla katkı veriyoruz. Yaklaşık 10 milyar lira bir istihdama destek kaynağı İŞKUR tarafından oluşturuldu. Burada hedefimiz 1 milyon istihdama destek vermek ve 10 milyar liralık bir bütçe ile bu desteği karşılayabilmek” diye konuştu.
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