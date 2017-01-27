Torununa bakan büyükanneye 420 TL maaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kamuoyunun merakla beklediği büyükanneye torun bakma maaşının detaylarını açıkladı. İstanbul’da ekonomi gazetecileriyle dün bir araya gelen Müezzinoğlu, kadın istihdamıyla ilgili en önemli konulardan birinin de ‘büyükanne projesi’ olduğunu söyledi. 1 yıl sürecek projeye 4 pilot ilde 5 bin aile ile başlanacağını belirten Müezzinoğlu, büyükannenin kendi emekli maaşı ya da geliri ne olursa olsun projede kabul edilmesi durumunda torun bakma maaşı alacağını anlattı. Evde torun bakma maaşının 1.404 TL olan net asgari ücretin yüzde 30’u olan 420 TL olarak belirlendiğini ifade eden Müezzinoğlu, projeyi şöyle anlattı: “Yaptığımız çalışmalar da son noktaya geldi. Protokolü önümüzdeki salı veya çarşamba imzalayacağız. Burada istiyoruz ki anne yarı zamanlı çalışarak maaşı yarıya inmesin, çocuğuyla olan hukukunu da güvenli ellerde, annesi veya kayınvalidesiyle uygun zemin varsa bu uygun zeminlerde değerlendirsin, biz de büyükanneye bir destek verelim ki kadın istihdamını teşvik eden bir proje olsun. Şu anda projeyi 5 bin aile üzerinden planlıyoruz. Burada 3 veya 4 ilimiz de bu projenin içinde olacak ve 1 yıl süresince bu projenin uygulamasının değerlendirmesini yapacağız. Aylık değerlendirmelerle bu projenin ülke genelinde kalıcı bir projeye dönüşüp dönüşmeyeceğinin kararını da 1 yıl sonra netleştirmiş olacağız. Şubat ayı sonuna kadar talepleri alacağız, olağanüstü bir aksilik olmazsa mart ayı itibarıyla büyükanne projesini başlatmış olacağız.”

BÜYÜKANNE SAĞLIKLI OLMALI

Büyükannenin emekli olup olmamasının fark etmeyeceğini belirten Müezzinoğlu “Maaş o hizmetin karşılığında bir destek olarak verilecek. Ama maaş alabilmek için ailenin büyükannenin çocuğa bakmasını istemesi ve büyükannenin çocuğa bakacak sağlık koşullarında olması gerekecek. Yaş kriteri olarak 65 düşünüyoruz ama şu an bu kararı vermiş değiliz. Birinci önceliğimiz ailenin yaptığı talebi biz de aileyi sağlıklı buluyorsak, değerlendireceğiz. Ayrıca hak etme taleplerinde annenin maaşının asgari ücretin iki mislinden az olması gerekiyor. Yani 4 asgari ücret maaşı olan anneden ziyade, maaşı 2 asgari ücreti geçmeyen anneleri proje bazlı değerlendireceğiz” dedi.