Toys “R” Us ABD'deki tüm mağazalarını kapatıyor

Bloomberg'in konuya yakın bir kaynağa dayandırarak verdiği habere göre, Toys “R” Us CEO'su Dave Brandon Çarşamba günü çalışanları ile New Jersey'deki şirket genel merkezinde bir toplantı düzenledi. Brandon, son günlerde şirketin ABD'deki tüm mağazaları kapatacağı yönündeki söylentileri doğruladı ve çalışanlarına bir açıklama yaptı.

Dev şirket 740 mağazanın tamamını kapatacak ve 30 bin personelin işine son verecek.

Söz konusu karar, geçtiğimiz yıl Eylül ayında 5 milyar dolarlık ağır borç yükü nedeniyle iflas erteleme kararı alan şirketin ABD'deki operasyonlarına alıcı bulamaması ve borç yapılandırmasında uzlaşmaya varamaması sonrası alındı.

Şirketin Kanada'daki operasyonları için ise halen bir umut ışığı yanıyor. CEO Dave Brandon, 80 mağazanın bulunduğu Kanada için istekli yatırımcılar olduğunu söyledi. Eğer anlaşma sağlanırsa, bu ülkedeki operasyonlar devam edecek.

İngiltere’deki iştirakine kayyum atanan şirketin bu ülkeye ise 15 milyon sterlin vergi borcu ve Ada üzerinde 105 mağazası bulunuyor. İlk etapta şirketin bu yılın ikinci çeyreğinde toplam 25 mağazasını kapatması planlanıyor. Alıcı bulunamaması durumunda İngiltere'de de toplam 3 bin kişi işini kaybedecek.

Toys"R"Us, tüketicilerin artık çevrimiçi alışveriş yaptığı bir dönemde, dijital pazarlamanın gerisinde kaldıklarını kabul etmişti. Bilnaçodaki ağır borç yükü de şirketi iflasa götürdü.

(Habertürk)