Son Dakika Haberleri 1

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Trabzon'da fındık hasadı Trabzon'da yağmurla başladı

Trabzon'da fındık üreticileri sahil kesimi için açıklanan tarihe göre ürünlerini hasat etmeye başladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ekonomi Bakanlığı Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğünce oluşturulan komisyon tarafından sahil kesimi için belirlenen hasat tarihinin ardından şehirdeki üreticiler bugün bahçeye girdi. Üreticiler, 2018 ürünü için zorlu arazi koşulları ve yağışa rağmen el birliğiyle fındığı toplamaktan vazgeçmedi.

TOPLAMA 10 GÜN İÇİNDE BİTECEK

Yomra ilçesine bağlı Şanlı Mahallesi'nde 85 dönüm fındık bahçesi bulunan Mustafa Şahin, yağışlı havanın toplama verimini olumsuz etkilemesine karşın fındık hasadına başladıklarını söyledi.

Yaklaşık bir hafta önce fındık bahçelerindeki ağaçların altında biçme işlemi yaptıklarını anlatan Şahin, "Bu çalışmalar motorlarla beraber 7 kişiyle 3 gün sürdü. Daha sonra ise bugün itibarıyla bahçelere girerek hasada başladık. Yaklaşık 24 işçi bahçemizde günlük yevmiye karşılığında çalışıyor. Yaklaşık olarak bir hafta ya da 10 gün içerisinde toplama işlemini bitirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kum fırtınasıyla nedeniyle zincirleme kaza... Çok sayıda yaralı var

Kum fırtınasıyla nedeniyle zincirleme kaza... Çok sayıda yaralı var

Yurdum esnafının güldüren pratik zekası

Yurdum esnafının güldüren pratik zekası

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA