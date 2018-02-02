Trafiğe kayıtlı araç sayısı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2017'ye ilişkin Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri'ni açıkladı.

Buna göre, geçen yıl aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 5,4 artışla 22 milyon 218 bin 945'e ulaştı.

Bunların yüzde 54,1'ini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14'ünü motosiklet, yüzde 8,3'ünü traktör, yüzde 3,8'ini kamyon, yüzde 2,2'sini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 103 bin 42 taşıt içinde otomobil yüzde 65,2 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 16,5 ile kamyonet, yüzde 7,3 ile traktör, yüzde 7 ile motosiklet takip etti. Taşıtların yüzde 4'ünü ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.