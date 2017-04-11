Trafik sigortası son dakika tavan fiyat açıklaması! Tavan fiyat kaç lira?

Zorunlu trafik sigortasında tavan fiyat uygulaması yarın (12 Nisan 2017) başlıyor. Trafik sigortasına tavan fiyat uygulaması iyi sürücü bonusu ile geldi. Sigorta priminde ortalama yüzde 20 indirim meydana getiren yeni düzenleme ile İstanbul’da iyi sürücülere 470, kötü sürücülere 2 bin 137 lira tavan geldi. Türkiye genelinde tavan 444 lira. Yeni düzenlemeye göre Türkiye genelinde baz olarak kabul edilen İzmir, Yalova, Erzurum ve Kayseri için tavan fiyat iyi sürücülerde (otomobilde) 444 lira oldu.

KÖTÜ SÜRÜCÜYE 2 BİN 137 LİRA

İstanbul’da iyi sürücülerin sigorta tavanı (otomobilde) 470 liraya indi. Türkiye genelinde trafik sigortasında en pahalı il olan İstanbul’da 3 yıl arka arkaya kaza yapan veya hasar yapan sürücülerin primi ise 2 bin 137 lira olacak.

Habertürk’ün haberine göre, trafik sigortasında araçların sigorta primi 7 ayrı basamakta belirleniyor. İlk kez otomobil veya başka bir araç alıp sigorta yaptıran sürücü 4’üncü basamak sayılıyor. Sürücü eğer kaza yaparsa 1’inci basamağa doğru eğer kaza yapmaz ise 7’nci basamağa doğru gidiyor. 7’nci basamak 3 yıl arka arkaya kaza yapmayan iyi sürücüleri içeriyor.

Trafik sigortası yeni tavanlarına göre sisteme yeni girenler İstanbul’da 855 lira ödeyecek. Bir yıl sonra kaza yapanlar (üçüncü basamak) yüzde 50, ikinci yıl kaza yapanlar (ikinci basamak) yüzde 100 ve üç yıl arka arkaya kaza yapanlar yüzde 150 zamlı sigorta primi ile karşılaşacak. Aksine sisteme girdikten sonra 1 yıl kaza yapmadan geçiren sürücü için ilk yıl yüzde 15, ikinci yıl yüzde 30 ve üçüncü yıl kaza yapmayan sürücüye de yüzde 45 indirim yapılacak. Böylece iyi sürücüler için çok ucuz olan sigorta kaza yapıp hasar çıkaranlar için pahalı hale gelecek. Uygulama 12 Nisan’da (yarın) başlıyor.

İSTANBUL YÜZDE 6 DAHA PAHALI

İl bazında da fiyatlar farklılaştı. Baz iller İzmir, Yalova, Erzurum ve Kayseri oldu. Kocaeli, Ankara ve Bursa bu illerden yüzde 3, İstanbul ise yüzde 6 daha pahalı il oldu.

ÇOK KAZA YAPANIN SİGORTASI 2.137 LİRA

TAVAN FİYAT UYGULAMASI YARINDAN İTİBAREN GEÇERLİ

Zorunlu trafik sigortalarında tavan fiyat uygulaması yarından (12.04.2017) itibaren uygulamaya girecek.

Hazine Müsteşarlığının "Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Pirimlerine İlişkin Genelgesi" kurumun internet sitesinde yayımlandı.

Genelgeye göre, yapılan değerlendirme sonucunda, söz konusu sigortanın zorunlu olması ve sigortalılar açısından primlerin ödenebilecek seviyede tutulması hususları göz önünde bulundurularak, 12 Nisan-31 Aralık tarihlerinde uygulanmak üzere zorunlu trafik sigortalarına ilişkin bazı kararlar alındı.

Tavan fiyat uygulamasında, kaza frekansları göz önünde bulundurularak Türkiye 8 il grubuna ayrıldı. Otomobilde 4. basamakta (daha önce araç sahibi olmayan kişiler) baz alınan tavan fiyat 807 lira olarak belirlendi.

Bu fiyat il gruplarına göre artacak veya azalacak. Baz fiyat için il grubu İzmir, Yalova, Erzurum ve Kayseri’den oluşacak. Bu bazın üzerine Kocaeli, Ankara ve Bursa’da yüzde 3, İstanbul’da ise yüzde 6 zamlı prim uygulanacak. Diğer iller ise yüzde 1’den başlayan ve yüzde 5’e kadar çıkan indirimlerle 5 gruba ayrıldı.

Trafiğe ilk çıkacak 4. kategorideki araçlar için (baz il grubunda) azami prim, kamyonette bin 55 lira, motosiklette 329 lira, traktörde 165 lira, minibüste (sürücü dahil 10-17 koltuk) bin 418 lira olarak uygulanacak.

Azami primler 4. basamak grup için kamyonda 2 bin 258 lira, otobüs (sürücü dahil 18-30 koltuk) 2 bin 21 lira, takside 2 bin 89 lira, sürücü dahil 31 ve üstü koltuğu olan otobüslerde 5 bin 7 lira, tarım makinesinde 245 lira olarak belirlendi.

Hasarsızlık sebebiyle prim artırım oranları da sürücünün kaza yapma durumuna yani hangi basamakta olduğuna göre değişecek. Buna göre kaza yapmayan sürücülerdeki (basamak 7) indirim oranı yüzde 45 olacak, son bir yılda en az 3 kaza yapanların prim artırım oranı (basamak 1) ise yüzde 150 olacak.

DAHA ÖNCEKİ SİGORTA POLİÇELERİ İPTAL EDİLEMEYECEK

Öte yandan sigorta şirketleri tarafından uygulanacak aracı komisyonu oranı yüzde 10’dan da az olamayacak. Söz konusu oran, banka ve sigorta muameleleri vergisi, trafik hizmetlerini geliştirme hesabı ve güvence hesabı sigortalı katılım payı hariç, SGK payı dahil prim tutarı üzerinden hesaplanacak.

Söz konusu genelgeye aykırı prim ve aracı komisyon uygulayan sigorta şirketlerine ilgili mevzuat çerçevesinde müeyyide uygulanacak.

İşleten sıfatıyla ilk kez trafiğe çıkacaklar, prim artırımı ve indirimi içermeyen 4. basamakta değerlendirilecek.

Sigorta sözleşme süresi içinde işleten için herhangi bir tazminat ödemesi yapılmaması durumunda, müteakip sigorta sözleşmesinde uygulanacak prim indirim oranı bir üst basamağa göre belirlenecek.

Sigorta süresi içinde meydana gelen her tazminat ödemesi için müteakip sigorta sözleşmesinde uygulanacak prim artırım oranı bir alt basamağa göre, her sakatlanma veya destekten yoksun kalma tazminat ödemesi için prim artırım oranı iki alt basamağa göre yapılacak.

Genelgenin yürürlülük tarihinden önce yapılmış zorunlu trafik sigortası poliçeleri iptal edilerek, yeni poliçe düzenlenemeyecek.

BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ŞİMŞEK’TEN TRAFİK SİGORTASI AÇIKLAMASI

DEĞERLENDİRMELER TAMAMLANACAK

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, trafik sigortasına tavan fiyat getirilmesine ilişkin değerlendirmenin bugün (10.04.2017) tamamlanacağını söyledi. TRT Haber’in konuğu olan Şimşek canlı yayında soruları yanıtladı. Son yıllarda trafik sigorta primlerinde hızlı bir artış olduğunu anımsatan Şimşek, bu artışa gerekçe olarak gösterilen yargı kararlarına yönelik kanuni düzenleme yaptıklarını ancak sektörden bu konuda arzuladıkları düzeyde tepki almadıkları söyledi.

Değişik risk kategorileri ve illere göre farklılaşan bir prim üst limiti getirecekleri bilgisini veren Şimşek, bu sene için sistemin işleyişini düzene koymaya çalışacaklarını dile getirdi. Şimşek, "Son bir kez bana sunum yapacaklar bugün. Onu değerlendirip, gereken adımı atacağız." diye konuştu. Sektörde yapılan düzenlemeye uyum konusunda biraz direnç olduğuna dikkati çeken Şimşek, "Mecbur kaldık sahaya biz de indik. Bir üst limit getireceğiz ama bu geçici bir uygulama olacak." dedi.

ŞOFÖRLER DE SİGORTALANACAK

Başbakan Yardımcısı Şimşek, geçen hafta da konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. gelecek yeni sistemde araba ile birlikte şoförün de sigortalanacağını söyleyen Mehmet Şimşek’in o açıklaması...

"Trafik sigortasında primleri artıran faktörleri ortadan kaldıracağız. Hazine sürücünün sigortalandığı İngiltere sistemi üzerinde çalışıyor" dedi. Trafik sigortasının zorunlu bir sigorta olduğunu vurgulayan Şimşek, "Arabadan çok şoförün sigortalanması lazım. Arabanın sigortası var, deneyimsiz şoföre ‘al sür’ diyorsunuz. Primleri yükselten bu tür faktörler var. Hazine’ye söyledim, çalışıyorlar. İngiltere’deki sürücünün sigortalandığı bir sistem. Sadece taşıt değil, sürücünün de risklerini göze alan sistem. Bu, primleri aşağı çeker" şeklinde konuştu.

KARLARI KATLANDI

Şimşek, 2014 yılında 15 milyon 91 bin 331, 2015’te ise 15 milyon 967 bin 643 aracın zorunlu trafik sigortasının yaptırıldığını belirtti. Sigorta şirketleri tarafından 2014 yıl sonu itibariyle 4 milyar 893 milyon 135 bin, 2015 yıl sonu itibariyle de 6 milyar 149 milyon 197 bin liralık prim üretimi yapıldığını bildiren Şimşek, 2016’da 16 milyon 183 bin 66 araç için zorunlu trafik sigortası yaptırılırken, sigorta şirketleri tarafından 12 milyar 200 milyon 557 bin liralık prim üretimi gerçekleştirildiğini kaydetti. Takvim’in haberine göre, Şimşek’in verdiği rakamlar, 2016 yılında zorunlu trafik sigortası yaptıran araç sayısında 200 binlik bir artış olmasına rağmen, elde edilen prim miktarında iki katı artış sağlandığını gösterdi. Bu artış ise zorunlu trafik sigortası primlerindeki yükselişten kaynaklandı. Şimşek, sigorta şirketlerinin 2014- 2016 döneminde 12 milyar 286 milyon 712 bin 793 lira tazminat ödediğini belirtti.

ZORUNLU TRAFİK SİGORTA SORGULAMA ADRESİ NEDİR?

Poliçe yenilemelerinizi artık internet sitesine girerek kendiniz yapabileceksiniz. Bunun için TC numarası ile araç plakası sorgulaması yapılması yeterli olacak.

Zorunlu trafik sigortası poliçe yenilemeleri Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinin internet sitesinden yapılacak. Sigorta sorgulaması yapacağınız internet adresi de şöyle: www.sbm.org.tr

TRAFİK SİGORTASI 3 ADIMDA YENİ DÖNEM

1. Adım: Trafik sigortası olan sürücüler tavan fiyat sonrası yüzde 5 kesinti ile indirimli fiyat üzerinden yeni poliçeye geçebilecek.

2. Adım: Önceki poliçeyle yenilenen poliçe arasındaki farkı, sigorta şirketi araç sahibine iade edecek.

3. Adım: Araç hasarsızsa tavan fiyattan elde edilen indirimin üzerine hasarsızlık indirimi de eklenecek ya da sigorta primi hasar oranı üzerine belirlenecek.

ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI NEDİR?

Zorunlu trafik sigortası, her araç sahibi tarafından yaptırılması zorunlu olan ve hasar anında karşı tarafa verilebilecek bedeni ve maddi zararları güvence altına alan bir sigortadır. Zorunlu trafik sigortasını yaptırmayan araçlar trafiğe çıkamazlar.