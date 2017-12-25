Trafik sigortasında tavan 2018’de devam edecek

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, zorunlu trafik sigortasında azami prim (tavan fiyat) uygulamasının 2018 yılında da devam edeceğini belirterek “Ancak bir defaya mahsus olmak üzere yıl başında yüzde 5 artış olacak” dedi. Şimşek, yaptığı açıklamada, bu yılın nisan ayında zorunlu trafik sigortalarında azami prim uygulamasının başlatıldığını hatırlattı. Yüksek riskli araç grubunun prim ve hasarlarını tüm sigorta şirketlerine dengeli bir şekilde dağıtılmasını öngören Riskli Sigortalılar Havuzu’nun da temmuz ayında oluşturulduğunu anlatan Şimşek, 2017’de devreye giren bu iki uygulama ile sigortalıların, kanunen yaptırmakla zorunlu oldukları trafik sigortalarına makul primlerle rahatça erişebilir hale geldiğini söyledi.

YÜZDE 28 DÜŞÜŞ VAR

Şimşek, “2017 yılı kasım ayı itibarıyla trafik sigortalarındaki ortalama prim, uygulama öncesi 2017 Mart ayına göre nominal olarak yaklaşık yüzde 19, reel olarak yüzde 28 düştü” ifadelerini kullandı.

Sigorta şirketlerinin zorunlu trafik sigortası branşındaki mali durumlarının Hazine Müsteşarlığı tarafından izlendiğini dile getiren Şimşek, zorunlu trafik sigortası sisteminin sürdürülebilirliğinin büyük öneme sahip olduğunu kaydetti. Sigorta primlerinin şirketler tarafından sunulan teminatları karşılayacak, sigortalılar içinse ödenebilecek seviyede olmasının önemini vurgulayan Şimşek, bu dengenin tutturulmasının, sistemin sürdürülebilirliği için çok önem arz ettiğini ifade etti. Şimşek, bu çerçevede zorunlu trafik sigortasında azami prim uygulamasına 2018 yılında da devam edeceklerini bildirdi. Hazine Müsteşarlığı’nca sigorta şirketlerinin 9 aylık teknik sonuçlarının analiz edildiğini anlatan Şimşek, bu sürede sektörün yaklaşık 240 milyon liralık zarar ettiğini tespit ettiklerini, bu zararın da 9 aylık prim üretiminin yüzde 3’üne denk geldiğini söyledi. Zararın geçmiş yargı kararları çerçevesinde ayrılan karşılıklar nedeniyle ortaya çıktığına işaret eden Şimşek, “Geçen yıl yaptığımız yasal düzenlemelerle yargı kararları ile ilgili sorun çözümlendi ancak geçmişten gelen davalık dosyalar nedeniyle karşılıklar ayrılmaya ve gider yazılmaya devam ediyor” dedi.