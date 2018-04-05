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TransAtlantic Exploration Mediterranean International petrol işletme ruhsatı için başvurdu

Avustralya merkezli TransAtlantic Exploration Mediterranean International, bir adet petrol işletme ruhsatı için başvuruda bulundu.

  • DHA
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM) açıklamasında şöylen denildi:
 
"Trans Atlantic Exploration Mediterranean International Pty. Ltd.´nin Diyarbakır ilinde sahip bulunduğu AR/TEM/5046 hak sıra no´lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen ham petrol ile ilgili olarak ARİ/TEM/K/M44-b2-1 paftasında 1 adet petrol işletme ruhsatı almak için 13.03.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği´nin 14´üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur."

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