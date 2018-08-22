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Trump: AB'den gelen otomobillere yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulayacağız

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği´nden (AB) ithal edilen otomobillere yüzde 25 ek gümrük vergisi getirileceğini söyledi.

  • DHA
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Batı Virginia´da katıldığı bir seçim kampanyasında Trump, "AB´den ABD´ye gelen tüm otomobillere yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulayacağız" dedi.
 
Trump´ın açıklamaları, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross´un otomobil vergilerine ilişkin raporun ertelendiğine ilişkin iddiaların ardından gelirken, The Wall Street Journal´da yer alan habere göre Ross raporun Avrupa Komisyonu, Meksika ve Kanada ile süren görüşmeler sebebiyle ertelendiğini ve yayınlanması için henüz bir tarih belirlenmediğini belirtti.

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