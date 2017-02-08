Trump'ın 'ucuz euro' suçlaması Avrupa'yı da karıştırdı

Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın baş ticaret danışmanı Peter Navarro'nun Almanya'yı "fena halde düşük değerli bir euro" kullanarak ABD ve AB'deki partnerlerini "sömürdüğü" suçlamasının yankıları devam ediyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinden bu sabah üst üste açıklamalar geldi. ECB Yönetim Kurulu üyesi ve Bundesbank Başkanı Jens Weidmann, euro kurunun piyasa süreci tarafından belirlendiği ve ABD ile Avrupa para politikalarının da aralarında olduğu bir dizi faktörden etkilendiğini söyledi.

Weidmann, Navarro'nun euro kuru hakkındaki kararı Alman hükümetinin vermediğini gözden kaçırdığını belirterek, "Euro Bölgesi para politikası Berlin'de değil, Bölge'nin genelinde fiyat istikrarını amaçlayan Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu tarafından belirleniyor" dedi.

ECB'nin bir diğer Yönetim Kurulu üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau ise politika yapıcıların uluslararası hukuka ve saygı duymak zorunda olduklarını ve döviz kuru yorumlarından kaçınmaları gerektiğini bildirdi.

Villeroy, "Avrupa'yı eleştirmeden önce, bilge biri her şeyden önce uluslararası kurallara saygı göstermeli" dedi.

Suçlamalara ilk yanıt Şansölye Merkel'den gelmiş, Merkel "Almanya her zaman ECB'nin bağımsız bir politikasının olmasını istemiştir. Almanya, Euro'nun değerini etkileyemez" demişti. (Kaynak: BUSİNESS HT)