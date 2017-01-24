Trump, şirketinden istifa etti!

ABD Başkanı Donald Trump, kendi adını taşıyan şirketinden ve bu şirketin 400 bağlı ortaklığından istifa etti.

Yapılan açıklamaya göre Trump, şirketlerindeki yönetim yetkisini oğulları Don ve Eric ile The Trump Organization Mali İşler Direktörü Allen Weisselberg'e devretti.

Açıklamada, Trump'ın istifa mektubunu 19 Ocak tarihinde durduğu da ifade edildi.