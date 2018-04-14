Trump kabinesinde Suriye çatlağı

PENTAGON ABD BAŞKANI’NA KARŞI ÇIKIYOR

sad rejiminin Duma’da kimyasal silahla çoğu çocuk en az 80 sivili katletmesinin ardından Şam’a askeri operasyona hazırlanan ABD’de Trump yönetimi bir türlü mutabakata varamadı. Rejime verilecek yanıtı görüşmek üzere önceki gün Beyaz Saray’da gerçekleştirilen Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında askeri kanadın Başkan Donald Trump’a operasyon konusunda karşı çıktığı öğrenildi.

MATTIS KANIT İSTİYOR

Toplantıda Pentagon’un daha fazla kanıt istediği kaydedilirken, Trump’ın selefi Barack Obama gibi kimyasal saldırıya kayıtsız kalmak istemediği ifade edildi. Amerikan New York Times (NYT) gazetesine konuşan yetkililer, Suriye’ye harekatın değerlendirildiği toplantıda Pentagon ile Beyaz Saray’ın karşı karşıya geldiğini söyledi. Savunma Bakanı Jim Mattis’in rejimin Duma’daki kimyasal vahşetine ilişkin daha fazla kanıt toplanmasını istediğini aktaran yetkililer, askeri saldırının dengeli olması gerektiğinin savunulduğunu dile getirdi. Yetkililer Mattis’e destek veren Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford’ın özellikle bölgede Rusya ile sıcak çatışmaya girmekten kaçınılmasını talep ettiğini belirtti. NYT’nin haberinde ayrıca, Pentagon’un Irak işgalinden ders çıkarılarak operasyonun derinleştirilmemesini talep ettiği vurgulandı. JustSecurity’ye bilgi veren kaynaklar ise ulusal güvenlik zirvesinde hükümetin tam anlamda ikiye ayrıldığını bildirdi.

İKİYE BÖLÜNDÜ

Buna göre toplantıda Dunford ile Mattis askeri kanat olarak rejime saldırı konusunda beklenilmesi gerektiğini savunurken, Başkan Trump ile yeni Güvenlik Danışmanı John Bolton bir an önce bölgeye müdahale edilmesi konusunda diretti. Haberde Bolton’ın Suriye sahasında milisleriyle boy gösteren Tahran’ın bölgedeki etkisini kırmak adına bir anca güçlü bir cevap verilmesinden yana olduğu ifade edildi. Karara varılamadan toplantıyı sona erdiren Ulusal Güvenlik Konseyi’nin yeniden bir araya geleceği kaydedildi.

8 NOKTAYA SALDIRILACAK

Karar alıcıların masada anlaşmaya varamadığı toplantılar sürerken, CNBC’ye konuşan adı açıklanmayan bir kaynak ABD’nin Suriye’de 8 olası hedefe saldırmayı düşündüğünü söyledi. Kaynak bu hedeflerin arasında ‘Suriye’ye ait 2 askeri havaalanı, bir araştırma merkezi ve bir kimyasal silah fabrikası’ olduğunu ileri sürdü. Öte yandan, askeri uçuşları görüntüleyen Mil Radar’ın verilerine göre, 6 P-8A Poseidon tipi anti-denizaltı casus uçakları ile 1 EP-3 Aries II uçağı Rus Donanması’na ait Hmeymim ve Tartus üslerinin bulunduğu bölgeye yakın mesafede uçuş gerçekleştirdi.