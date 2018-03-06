Trump’a karşı AB-Türkiye ittifakı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye dahil Avrupa ülkelerinden ithala edilen çelik ürünlerine vergi koyma kararı üzerine, AB ülkeleri ve Türkiye ortak hareket etme kararı aldı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin, ABD’nin ithal çelik ve alüminyuma ilave gümrük vergisi uygulama kararı konusunda Avrupa Birliği (AB) Ticaret Komiseri Cecilia Malmström ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve iki tarafın ilerleyen süreçte Dünya Ticaret Örgütü platformunda birlikte hareket edilmesi yönünde mutabakata vardığı bildirildi. Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD’nin 20 Nisan 2017’de yayımlanan Başkanlık Bildirisi ile çelik ithalatının ulusal güvenlik üzerinde bir tehdit oluşturup oluşturmadığının incelenmesi için soruşturma başlattığı ve bunun neticesinde ABD Başkanı’na sunulan raporun gizli olmayan versiyonunun 16 Şubat’ta ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross tarafından kamuyla paylaşıldığı hatırlatıldı.

1.2 MİLYAR DOLAR İHRACAT

ABD Başkanı Donald Trump’ın 1 Mart’ta tüm dünyaya yönelik, çeliğe karşı yüzde 25, alüminyuma karşı ise yüzde 10 ilave gümrük vergisi getirileceğini bildirdiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: “2017 yılı itibarıyla çelikte ABD’ye ihracatımız 1.2 milyar dolar, alüminyumda ise 78.5 milyon dolar olup bu kapsamda Bakanlığımızca söz konusu gelişmeler yakinen takip edilmektedir. Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekci, 5 Mart’ta AB Ticaret Komiseri sayın Cecilia Malmström ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. İki taraf, ilerleyen süreçte Dünya Ticaret Örgütü platformunda birlikte hareket edilmesi yönünde mutabakata varmıştır.”