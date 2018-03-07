Trump'ın başlattığı ticaret savaşında Türkiye-AB ortak hareket edecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyuma ek gümrük vergisi kararına karşı Avrupa Birliği ve Türkiye ittifak kararı aldı. AB, Kanada, Meksika, Brezilya karara sert tepki göstererek, vergi artırımına karşı kendi önlemlerini alacaklarını açıkladı. AB'nin "misilleme" kararının ardından Türkiye de önemli bir adım attı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AB Ticaret Komiseri Cecilia Malmström'le görüşerek Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) platformunda birlikte hareket etme kararı aldı.

ÇELİKTE TEPKİ BÜYÜYOR

ABD Başkanı Trump 1 Mart'ta tüm dünyaya yönelik, çeliğe yüzde 25, alüminyuma ise yüzde 10 ilave gümrük vergisi getirileceğini açıkladı. Türkiye Amerika'ya 1.2 milyar dolarlık çelik, 78.5 milyon dolarlık alüminyum ihraç ederken, vergi artışına karşı harekete geçti. Bakan Zeybekci, önceki gün AB Ticaret Komiseri Cecilia Malmström'le konuyu değerlendirdi. Malmström, iki tarafın birlikte hareket etmesi fikrini destekledi. Ekonomi Bakanlığı'nca yapılan açıklamada Malmström'le görüşmede DTÖ platformunda ortak hareket kararı çıktığı belirtildi.

DTÖ KURALLARINA AYKIR

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Geçen yıl 81.6 milyon ton çelik üreten ABD dünyada 5'inci sırada gelirken, Çin 831.7 milyon ton üretimle zirvede yer alıyor. Karardan etkilenecek 10 ülke içinde olan Türkiye'nin yüzde 7 payı bulunuyor. DTÖ'den IMF'ye kadar birçok kuruluş, Trump'ın attığı korumacı adımların yaratacağı risklere karşı uyardı. DTÖ Direktörü Roberto Azevedo, bu savaşın kimsenin çıkarına olmayacağını vurguladı. Azevedo, "Göze göz anlayışı dünyayı derin bir durgunluğa sürükleyebilir" demişti. IMF Sözcüsü Gerry Rice da "ABD'nin kararlarını, ülkelerin ithalat kısıtlamalarını meşrulaştırmak için kullanmasından endişe duyuyoruz" dedi.

ABD, ÇİN'İ BAHANE ETTİ

Cumhuriyetçi ABD Senatörü Daniel Sullivan, Trump'ın ithal çelik ve alüminyuma ek gümrük vergileri getirme planına destek verdiğini söyleyerek sorunun Çin'den kaynaklandığını iddia etti. Sullivan, "Asıl sorun, Çin'in hızla artan çelik üretimi nedeniyle küresel çelik piyasasındaki fazla kapasiteden oluşuyor. Çin, uzun vadede ekonomik tehlikeler dayatıyor" dedi.

AB MİSİLLEMEYE HAZIRLANIYOR

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, AB-ABD arasında ticari ilişkilerde denge sağlamak için "misilleme" yapılacağını açıkladı. Juncker, "Avrupa'da binlerce kişiye istihdam sağlayan sanayiyi tehdit eden bu tedbirler karşısında boş durmayacağız. AB Komisyonu, Dünya Ticaret Örgütü kurallarıyla uyumlu karşı önlemleri alacak" diye konuştu.

KANADA VE MEKSİKA AYAKTA

ABD'nin en fazla çelik ve alüminyum ithal ettiği ülke olan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, tarife kararını "kabul edilemez" olarak nitelendirirken, ülkenin Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland da, "Kanada, ticari çıkarlarını ve işçilerini korumak için karşı tedbirler alacak" dedi. Meksika hükümeti de ülkenin ilgili gümrük tarifelerinden muaf tutulmaması halinde misillemeden başka seçeneği kalmayacağını açıkladı. Trump yönetiminin sık sık hedef aldığı Çin'in yanı sıra Japonya, Avustralya ve Brezilya gibi ülkeler de karardan büyük rahatsızlık duyduklarını açıkça ortaya koydu.

(Sabah)