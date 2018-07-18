Trump'ın danışmanı Kudlow'dan AB açıklaması: AB'nin çok büyük bir teklifle geleceğini öngörüyoruz

Kudlow, CNBC tarafından organize edilen konferansta şunları söyledi:

Görüşmelerimiz sürecek. Bana söylenen Juncker´in çok önemli bir serbest ticaret teklifiyle geliyor olduğu.

Büyükelçilerimiz de dahil birçok kaynaktan aldığım bilgiye göre Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği ve ABD arasındaki görüşmeler için çalışıyor.

Başkan Trump masaya bir teklif koydu ve Avrupalılar şu anda bu teklifi inceliyor. Ve çok şaşırabiliriz - iyi anlamda.