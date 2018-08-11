Trump’ın kararının ekonomik mantığı yok
New York’taki finansal danışmanlık ve araştırma şirketi MRV Associates’in Müdürü Mayra Rodriguez Valladares, ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye yönelik ek gümrük vergileri uygulama kararının ekonomik olarak mantığının olmadığını söyledi.
Valladares, “ABD’nin Orta Doğu’da istikrarlı ve yakın bir müttefiki olan Türkiye ile daha iyi ilişkiler kurması için çabalaması gerekiyor” ifadelerini kullandı. ABD’nin Türkiye’den ithal ettiği çelik ve alüminyumun toplam Amerikan tüketimi içindeki payının düşük olduğunu kaydeden Rodriguez Valladares, buna rağmen Trump’ın kararının, Türkiye’den ABD’ye söz konusu ürünleri ithal etmek isteyen Amerikalı üreticileri olumsuz etkileyeceğini vurguladı. Valladares, Trump’ın Türkiye dahil yabancı ülkelere karşı gümrük vergileri uygulayarak ticaret savaşı başlatmasıyla ilgili olarak, “Trump, gümrük tarifelerini pazarlık kozu olarak bile kullanmaya çalışmıyor, çünkü pazarlık sunmuyor. Tarifeleri doğrudan tehdit olarak kullanıyor” yorumunu yaptı.
REKABET GÜCÜ ARTAR
Londra’daki Capital Economics Gelişen Piyasalar Uzmanı William Jackson ise Türk lirasındaki zayıflamanın Türk ihracatçısının rekabet gücünü artıracağını belirterek Trump’ın Türkiye ile ilgili gümrük tarifleri kararının da bu rekabeti bir ölçüde bastıracağını söyledi. Türkiye, geçen yıl 11.5 milyar dolar değerinde çelik ihraç ederken, 157 milyar dolarlık toplam ihracatın içindeki çelik ihraç payı yüzde 7.3 oldu.
DOLAR HAMLESİNİ PÜSKÜRTÜRÜZ
Asrın İş Adamları Derneği Genel Başkanı Adnan Danışman son günlerde dolar aracılığı ile yaşanan saldırılara karşı bir değerlendirme yaptı. Danışman “Dolar hamlesini püskürtme gücünde olduğumuzu aklınızdan çıkarmayın, ama bunun bir de sonrası olacaktır” dedi. Danışman “Konu milli bir saldırı olarak algılandığı anda karşımızda 40 trilyonluk bir güç olsa biz yine de direniş hattı oluştururuz. Ve bu dolar salvosunu püskürtürüz” ifadelerini kullandı.
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