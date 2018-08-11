Trump’ın kararının ekonomik mantığı yok

Valladares, “ABD’nin Orta Doğu’da istikrarlı ve yakın bir müttefiki olan Türkiye ile daha iyi ilişkiler kurması için çabalaması gerekiyor” ifadelerini kullandı. ABD’nin Türkiye’den ithal ettiği çelik ve alüminyumun toplam Amerikan tüketimi içindeki payının düşük olduğunu kaydeden Rodriguez Valladares, buna rağmen Trump’ın kararının, Türkiye’den ABD’ye söz konusu ürünleri ithal etmek isteyen Amerikalı üreticileri olumsuz etkileyeceğini vurguladı. Valladares, Trump’ın Türkiye dahil yabancı ülkelere karşı gümrük vergileri uygulayarak ticaret savaşı başlatmasıyla ilgili olarak, “Trump, gümrük tarifelerini pazarlık kozu olarak bile kullanmaya çalışmıyor, çünkü pazarlık sunmuyor. Tarifeleri doğrudan tehdit olarak kullanıyor” yorumunu yaptı.

REKABET GÜCÜ ARTAR

Londra’daki Capital Economics Gelişen Piyasalar Uzmanı William Jackson ise Türk lirasındaki zayıflamanın Türk ihracatçısının rekabet gücünü artıracağını belirterek Trump’ın Türkiye ile ilgili gümrük tarifleri kararının da bu rekabeti bir ölçüde bastıracağını söyledi. Türkiye, geçen yıl 11.5 milyar dolar değerinde çelik ihraç ederken, 157 milyar dolarlık toplam ihracatın içindeki çelik ihraç payı yüzde 7.3 oldu.