Dolar 3,67'yi gördü

Dolar/TL güne düşüşle başlayarak son bir haftanın en düşük seviyesi olan 3.6785'i görmesinin ardından dolar 3.6735 seviyesine geriledi.

Küresel piyasalarda azalan dolar talebine paralel değer kaybeden dolar/TL, dün 3,6970 seviyesine kadar gerilemesinin ardından günü önceki kapanışına göre yüzde 0.86 azalışla 3.6975'ten tamamladı.

Bugüne düşüşle başlayan ve son bir haftanın en düşük seviyesi olan 3.6785'i gören dolar/TL, saat 13.12 itibarıyla yüzde 3.6735'ten işlem görüyor.

ÜÇ GÜNLÜK DÜŞÜŞ

7 Nisan'dA 3.74'ü gören dolar, 3 gündür düşüşü sürdürüyor. Analistler, azalan dolar talebiyle birlikte gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında değerlendiğini belirterek, bu durumdan en fazla Güney Afrika randı, Güney Kore wonu ve Türk lirasının pozitif yönde etkilendiğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün, Kuzey Kore ve Çin'e verdiği mesajların küresel piyasalarda risk iştahı azalttığına dikkati çeken analistler, yatırımcıların güvenli limanlara yöneldiğini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, dün sabah saatlerinde Twitter hesabından paylaştığı iki ayrı mesajda, Çin yönetimine "Kuzey Kore sorununu çözme" çağrısı yaparken, Pyongyang yönetimine de gözdağı vermişti.