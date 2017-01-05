Ford yatırımlarını Türkiye'ye yöneltiyor

Türk otomotiv sektörü yeni yıla hızlı başladı. Türkiye ekonomisinin lokomotif sektöründen, 2017’de peşpeşe yatırım haberleri geliyor. Hyundai’nin İzmit’te B-SUV modelini üreteceğini açıklamasından sonra bu kez Ford’dan müjde geldi.

Türkiye’nin ihracat şampiyonu Ford Otosan, Gölcük fabrikasındaki bantlardan çıkan Transit Custom’ın hibrit versiyonunu 2018-2019 döneminde üretmeye hazırlanıyor. Gölcüklü Transit Custom böylece Toyota’nın Adapazarı’nda ürettiği C-HR’dan sonra ikinci yerli hibrit araç unvanına kavuşacak.

İşin ilginci ülkemizde moralleri yükseltecek bu yatırımda ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump’ın etkisi oldu. Trump’ın Meksika’yı hedef alan tehditleri ve ABD’li otomotiv devinin geri adım atması Gölcük’e yeni model kapısını araladı.

7 YENİ MODELDEN BİRİ

Ford Motor Company, önceki gün Donald Trump’ın Meksika tehditlerine daha fazla dayanamadı ve 1.6 milyar dolarlık yatırımını iptal ettiğini açıkladı. Ford, küçük segment otomobil üretimini Meksika’ya kaydırmayı planlıyordu. Trump’ın ‘Meksika’da üretim yaparsanız ek vergi getiririm’ söylemlerine karşı dayanamayan Ford’un bu kararı, Türkiye’ye yeni yatırım şansı doğurdu.

TEK ÜRETİM MERKEZİ GÖLCÜK

Ford Motor CEO’su Mark Fields, Meksika’daki söz konusu proje yerine ABD’deki Flat Rock tesisine 700 milyon dolar yatırım yapacaklarını, küresel planlarında yer alan 13 elektrikli aracın 7’sini önümüzdeki 5 yıl içinde piyasaya sunacaklarını duyurdu. Şirket 2021’e kadar küçük elektrikli SUV’dan hibrit Mustang’e kadar 7 yeni modeli yollara çıkaracak.

Ford’un Türkiye’yi yakından ilgilendiren sürprizi, dünyada sadece Gölcük’te üretilen Transit Custom’ın hibridi oldu.

Ford Otosan’ın son dönemde gerçekleştirdiği 1.6 milyar dolarlık yatırımın en önemli oyuncularından Transit Custom’ın hibrit versiyonu, 2019’da Avrupa’da satışa sunulacak. Hibrit Transit Custom da Ford’un Avrupa’daki en büyük ve tek hafif ticari araç üssü konumundaki Gölcük’te üretilecek.

FORD’UN TİCARİ ARAÇ ÜSSÜ

Ford Otosan, yaptığı yatırımlar ve Ar-Ge projeleriyle Avrupa’da Ford Motor’un ticari araç merkezi oldu. Şirket Ford’un efsane ticari

aracı Transit’i 1967’den bu yana üretiyor. Transit Custom 2012’den bu yana dünyada sadece Gölcük’teki bantlardan iniyor. Ford’un ilk kompakt van’ı Courier de Yeniköy fabrikasında imal ediliyor. Ford Otosan’ın yıllık üretim kapasitesi Transit için 140-160 bin, Custom için 130-150 bin ve Courier için 110 bin adet seviyesinde.

TÜRKİYE SAYESİNDE AVRUPA’DA 1 NUMARA

Türkiye’de üretilen hafif ticari araçlar, ABD’li otomotiv devi Ford’u Avrupa’da 1 numaraya taşıdı. 2011’de 7’nci sırada yer alan Ford, 2015’ten sonra 2016’da yüzde 13-14’lük pazar payıyla Avrupa’da liderliğini sürdürdü. Marka yüzde 8.6 olan payını 5 yılda yaklaşık 5.5 puan artırmayı başardı. Ford’un AB’de sattığı ticari araçların yüzde 72’si Türkiye’den gitti.

Gölcüklü üreticinin Avrupa’da en çok satan modeli Transit Custom oldu. Üretilen her 100 Transit Custom’dan 81’i AB’de satıldı.

GM’İ DE UYARDI

ABD Başkanı seçilen Donald Trump, seçim kampanyası sırasında ABD’li otomotiv şirketlerin ülke dışında üretim yapmasını sert bir dille eleştirmişti. Trump, önceki gün de Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD’nin en büyük otomotiv üreticisi General Motors’un Meksika’daki üretim faaliyetlerini eleştirerek, “Ya ABD’de üretim yap ya da büyük bir sınır vergisi öde” ifadelerini kullanmıştı. (Kaynak: VATAN)