TSE tabelalara standart getirecek

TSE’den tabela standardı taslağına ilişkin edindiği bilgiye göre, bundan sonra tabelalar, imla kurallarına dikkat edilerek, uygun puntolarla yazılacak. Tabelalarda Türkçe kelimeler kullanılacak ancak tabelada yabancı dilde ifadeler de istenilmesi halinde, yabancı dildeki kelimeler Türkçe metnin altına yüzde 25 küçük puntolarla yazılacak.

KİR VE PAS TUTMAYACAK

Tabelaların imalatında kullanılacak malzemeler dış etkilere karşı dayanıklı, kir, pas tutmayan ve kolayca temizlenebilecek özellikte saç levha, mermer, pirinç, tunç, cam veya plastik malzemeden yapılacak. Yerleşim alanlarında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına ait ışıklı tanıtım tabelaları, çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde yerleştirilecek. Tarihi özelliği bulunan tabelalar korunacak, tarihi özelliği bulunan binalarda tabela seçimi ise yapı mimarisi dikkate alınarak yapılacak. Tabelalar ışık verici vasıtalarla süslenmeyecek, sade, anlaşılır, logo ve yazı dışında başka unsurlar bulundurmayacak şekilde, büyüklük ve küçüklüğüne göre kenarlarından yeterli boşluk bırakılarak tasarlanacak.

AĞAÇLARA ASILMAYACAK

Acil tabelası dışındaki tabelalar, bina yüzeyine dik olacak şekilde asılmayacak. Yangınla mücadele ekipmanının bulunduğu yerler, işaret tabelasıyla kırmızı renkle kalıcı şekilde işaretlenecek. Tabelaların direkleri, engellilerin dolaşımını engellemeyecek ve şehir estetiğini bozmayacak şekilde yerden en az 2.25 metre yüksekte duracak konumda yerleştirilecek.Tabelalarda dil, ırk, cinsiyet, din ve mezhebe dayalı ayrımcılık belirten öğeler, alkollü içki, sigara ve uyuşturucu maddeleri çağrıştıracak, korku ve batıl inançları içeren, toplumun acıma duygularını istismar edecek şekilde, hasta, bebek, çocuk, yaşlı ve engellilerle ilgili ifade veya görüntüler kullanılmayacak.